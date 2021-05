Atletica, Jacobs record italiano nei 100 metri: 9″95

Marcell Jacobs riscrive i libri di storia dell’atletica italiana. Il 26enne sprinter nato a El Paso ha stabilito il nuovo primato italiano sui 100 metri correndo a Savona in 9″95 nelle batterie del Memorial Ottalia. Il precedente primato di 9″99 era stato firmato da Filippo Tortu – assente per infortunio a Savona – nel 2018 a Madrid. “Sapevo di essere in forma, le indoor e la frazione corsa (8″91, ndr) ai Mondiali di staffette mi avevano dato enorme fiducia ma dovevo non sbagliare in partenza: sui blocchi ero un po’ teso perché ero il primo ad avere grandi aspettative” ha detto Jacbos. Che ha ricevuto i complimenti di Tortu: “Complimenti a Marcel per l’importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda, anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più. Bravo Marcel! ci vediamo in pista!”.

Jacobs ha 26 anni ed è nato a El Paso, papà marines americano che ha lavorato alla caserma ‘Ederle’ di Vicenza e mamma italiana di Desenzano del Garda. Per lui prosegue una annata straordinaria che lo ha visto primeggiare anche nei 60 indoor: oro europeo all’Italia 38 anni dopo Stefano Tilli. La sua prestazione fa ben sperare anche in chiave olimpica: è la quinta prestazione dell’anno sui 100, ma fuori dagli Stati Uniti è il migliore. I primi 4 tempi sono il 9.88 di Trayvon Bromell (Usa), 9.91 di Fred Kerley (Usa), 9.94 di Ronnie Baker (Usa), 9.94 di Jo’Vaughn Martin (Usa).