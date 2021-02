Attenzione! Il grande filtro: cos’hanno in comune Trump e GameStop

La libera trasmissione di informazione sulle piattaforme disegna il comportamento dei singoli, facinorosi con le corna da vichingo o piccoli investitori. Informazioni vere o false . Rispondere a questi attacchi è complicato, e ogni piattaforma decide come reagire per limitare i danni.

“Il software sta mangiando il mondo”, scrisse dieci anni fa Marc Andreessen. L’attacco violento a Capitol Hill degli estremisti pro-Trump del 6 gennaio e l’attacco sostanziale ai grandi fondi di Wall Street colpiti attraverso la speculazione sul titolo di una società decotta sono due pezzi della stessa storia , per quanto siano per forza molto diversi.

Se usciamo dal presente per cinque minuti e guardiamo in prospettiva ciò che è successo nel limitato luogo-internet dopo il 6 gennaio e negli scorsi giorni, attorno a due simboli della democrazia e del mercato , potremmo concludere che il 2021 vuole essere l’anno in cui internet si “mangia” definitivamente la società.

Nel primo numero di questa newsletter mi ero occupato della net neutrality:

Il termine neutrale richiama più i tempi delle guerre mondiali che il mondo connesso dei nostri giorni. Avere e mantenere una rete neutrale non equivale a essere la Svizzera, dunque, bensì è l’idea che gli internet service provider dovrebbero trattare tutti i contenuti che passano attraverso i loro cavi e celle telefoniche in modo uguale.

Ovviamente la decisione di gran parte dei social media di bloccare i profili di Donald Trump e di molti servizi digitali di rimuovere le applicazioni di social media alternativi come Parler è molto di più di un filtro. Come la decisione di Robinhood, di limitare la libertà di comprare un titolo, anche quando l’autorità che osserva l’andamento del mercato non ha nulla da eccepire. Sicuramente non sono decisioni neutrali. E hanno delle conseguenze.

Tra le conseguenze positive, sicuramente, c’è la diminuzione della diffusione di disinformazione in rete. Spento Trump, la disinformazione sulle presunte (e smentite) frodi elettorali è scesa del 73%. Il titolo di GameStop ha interrotto la crescita, anche se prima o poi la bolla dovrà scoppiare, perché la scommessa dei piccoli investitori contro i grandi fondi non si basa su fondamentali economici. Tradotto: nella realtà la società GameStop non potrà rispondere alle scommesse del mercato.

Robinhood, che nasceva per “democratizzare la finanza”, si è trovata dunque a limitare i propri utenti. La startup è stata costretta a diventare adulta, ne ha beneficiato in notorietà anche se ha dovuto cercare denaro fresco dai suoi azionisti per affrontare la crisi. Non è probabilmente una soluzione, e infatti i gruppi di investitori che comunicano via Reddit hanno messo nel mirino l’argento. Non è facile, ma le piattaforme di trading studieranno dei metodi per disincentivare i fenomeni speculativi e conservare Wall Street.

Il nodo è ben più complicato quando parliamo del blocco della parola. Molte voci si sono sollevate invece a esultare per la cacciata di Trump, con sollievo. Peccato che togliere la voce nella sfera pubblica a un presidente, per quanto bugiardo, non sia una soluzione. Oggi è stato comodo mettere a tacere un presidente uscente nei dodici giorni finali del suo mandato. Ma non c’è metodo, non c’è trasparenza, dunque non è una soluzione che potremo replicare.