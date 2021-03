Attenzione! La forza di gravità dei cookies. Come cambia la pubblicità su internet

I cookies raccolti per lo più inconsapevolmente nelle visite web costruiscono un percorso che le piattaforme offrono agli inserzionisti. Domanda e offerta, funziona. Ma con il passare del tempo la tecnica viene giudicata troppo invasiva. Nel 2019 Google fa sapere che in futuro non intende più supportare i cookies. Nel 2020 Apple blocca di default i cookies di terze parti sul proprio browser Safari. Pochi giorni fa, Google ha completato l’annuncio del 2019, dicendo che dal 2022 non userà più i cookies per offrire pubblicità personalizzata.

I cookies permettono a un sito web o a un server di identificare un determinato browser. La tecnologia è nata nel 1994 per capire se un utente dato avesse già visitato un dato sito web. Poi la stessa tecnica è stata adattata ed è servita a tracciare il percorso online dei visitatori. Una tecnica dozzinale, incrementale, se vogliamo, ma efficace: se l’utente X ha visitato il sito Y, forse è interessato a comprare il prodotto Z. Così nascono i cookies di terze parti, chiamati così perché gli attori in gioco sono l’utente, il server pubblicitario e il sito web che accetta di tracciarlo: la terza parte. Dal 1994 ai banner personalizzati che inseguono l’utente il passo è davvero breve. La pubblicità personalizzata funziona meglio e fa crescere il segmento del Programmatic advertising.

La conseguenza per l’intera società è che ha contribuito a decretare la fine dei media di massa. Siamo tutti piccoli target e lo siamo perché la tecnica è in grado di dividerci in piccoli insiemi e venderci al migliore offerente, che è più contento di spendere poco per un target ben preciso che tanto per un grande bacino di persone.

Quando proviamo a capire le scelte di questi grandi player dell’attenzione, spesso non è sufficiente leggere tra le righe. La decisione di Google riflette senza dubbio l’idea – importante e divenuta dominante – che l’utente non solo abbia diritto alla privacy nella propria vita online, ma che abbia anche diritto alla percezione di una totale privacy. Del resto, i consumatori sono diventati molto sensibili. Apple ha persino colto questo elemento e ci ha costruito una campagna pubblicitaria, come se i cattivissimi cookies potessero davvero rivelare i dati di una carta di credito.

Ma soprattutto Google si muove così, in primo luogo, perché può farlo. Per dirla con Paul Graham, se Google fa così, è perché ha trovato un modo per proporre pubblicità personalizzata in modo ugualmente efficace, senza usare questo metodo. Google ha infatti un mare di dati in casa (first-party data): gli utenti compiono ricerche, usano Chrome e Gmail, guardano video su YouTube, viaggiano con le mappe. Tutto nel perimetro Google.

Anche se cambia metodo, Google vuole comunque vendere pubblicità: nel 2020 ha garantito ricavi per 149,6 miliardi di dollari. E vuole vendere pubblicità personalizzata: lo farà attraverso l’analisi dei dati di coorte. La tecnologia che ha sviluppato si chiama Federated Learning of Cohorts, un nuovo sistema che inserirà gli utenti in coorti anche in base alla navigazione di siti web attraverso il browser Chrome. Ma, questa è la novità, i dati non vivranno sui server pubblicitari, bensì rimarranno sul dispositivo. Quando l’utente X visiterà il sito Y, l’inserzionista Z potrà mostrargli della pubblicità in base al dato che si trova sul device. Come se ognuno di noi avesse un Qr code da mostrare al bar, e in risposta ottenesse il proprio cocktail preferito (ricordate, quando si andava al bar?).

È un sistema diverso, anche se molti utenti potrebbero non accorgersene, e non piace ugualmente a molti attivisti della privacy. Soprattutto, gestire questo sistema di coorti potrebbe essere più complesso per i tanti attori del mercato pubblicitario che non siano potenti come Google.

Ci troveremo così di fronte a un paradosso già visto con la nuova disciplina Gdpr. La spinta per una nuova privacy porta a nuovi regolamenti o nuove tecniche; queste sono molto complicate da implementare; il mercato avvantaggia ancora di più l’incumbent che in teoria voleva colpire. Del resto, affrontare un problema economico con le categorie del bene e del male non è mai una grande idea. La storia è ciclica.

La questione diventa inesorabilmente un problema di competizione e concorrenza, se avessimo ancora bisogno di conferme sulla concretezza della battaglia per l’attenzione. Infatti l’antitrust inglese ha già aperto un’indagine sul caso.

Il vantaggio competitivo è di chi ha costruito un proprio database, ha una base clienti, conosce i propri clienti: ha in mano un patrimonio. Il dato è valore, se lo sappiamo organizzare. Chi deve partire ora e si è affidato finora soltanto a soluzioni comode, chi è stato finora una “terza parte” rischia di venire travolto.