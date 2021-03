Attenzione! Perché Zoom è diventato un bancomat

“I calendari personali a tutti i livelli diventano veri e propri campi di battaglia, per tenere salva la pausa pranzo ho inserito una finta riunione ogni giorno dalle 13 alle 14 (…). Un altro prototipo di riunioni inutili quelle dove partecipano 20 persone ma non c’è nessuno di quelli che possono prendere una decisione. Ormai si passa più tempo a preparare slide e verbali e sempre meno a lavorare”.

“Anch’io mi organizzo il tempo con finte riunioni per avere il tempo di lavorare o semplicemente confrontarmi con altri colleghi (…). Dobbiamo però ammettere che è soprattutto un problema italiano, ho avuto occasione di interagire con colleghi dalla Germania e l’approccio è molto diverso”.

Nella newsletter della scorsa settimana, scrivendo delle troppe riunioni inutili, avevo la sensazione di raccontare un fenomeno comune per molte persone. Ma forse sottostimavo l’interesse sul tema. Decine di lettori mi hanno scritto con nuovi consigli o punti di vista. Ho persino dovuto affrontare una riunione sul tema delle riunioni (!).

Anche un’idea di impresa ha bisogno di tempo. Soprattutto di essere pronta al momento giusto. Un numero racconta puntualmente questa parabola: a fine gennaio Zoom aveva in cassa 4,2 miliardi di dollari, frutto di un anno incredibile. 4,2 miliardi messi da parte grazie alla crescita e a un modello economico che premia la scalabilità: più utenti hai, minore è il costo di gestione, maggiore è il margine.

Nell’ultimo trimestre, Zoom ha registrato 882 milioni di dollari in ricavi (+369%) e 615 milioni di utile (+296%), grazie a circa 467mila clienti aziendali con più di dieci dipendenti. Per ogni dollaro che Zoom incassa, 69 centesimi sono profitti. The Information ha sintetizzato: “Zoom è diventata un bancomat”.

Ovviamente aggiungere un nuovo account ha un costo per Zoom (che deve comprare banda su Aws), ma è un costo davvero irrisorio rispetto al beneficio dei nuovi ricavi. La combinazione trovata tra il numero enorme di nuovi account e lo scarso numero di utenti che disattivano il servizio crea valore.

Il titolo in borsa ha festeggiato e così ci si è presto dimenticati del primo studio scientifico che indaga sui danni prodotti sui lavoratori dall’eccesso di videoconferenze. Lo studio di Stanford pubblicato nei giorni scorsi ha certificato l’esistenza di una Zoom-fatigue. I quattro elementi chiave sono: