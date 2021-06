Ancora un cambio di vertice nel mondo dell’editoria. Augusto Minzolini è il nuovo direttore de Il Giornale. Prende il posto di Livio Caputo, direttore ad interim del quotidiano, dopo le dimissioni il mese scorso di Alessandro Sallusti, passato a Libero. Poche ore dopo l’annuncio del cambio di direzione è arrivata la notizia della morte di Livio Caputo, 87 anni e malato da tempo. Per questo si è deciso di anticipare a domani la firma di Minzolini sulla testata, anche se l’ex direttore del Tg1 dovrebbe prenderne la guida di fatto da lunedì 21 giugno.

Ad augurare “buon lavoro a Minzolini per questa entusiasmante avventura” è il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che in twet definisce il nuovo direttore “acuto cronista politico, professionista preparato, caro amico”.

Per Mariastella Gelmini, ministra agli Affari regionali, Minzolini è “un giornalista di grande esperienza, un professionista serio e preparato, l’uomo giusto per una testata storica ed estremamente importante nel panorama editoriale italiano”.