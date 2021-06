Aumentano le bollette, +9,9% per l’elettricità e +15,3% per il gas

Pubblicità

Anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – nonch la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricit , se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessit di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre.

L’incremento definitivo pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricit e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela.

In particolare, il Governo, con il Decreto lavoro e imprese approvato oggi in Consiglio dei Ministri, ha previsto di destinare 1,2 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre, utilizzando a tal fine parte di quanto ricavato proprio dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2 (ETS2).





