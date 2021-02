Australian Open, lite e insulti con Caruso (“Perché non ti posso dire che hai avuto culo?”), poi Fognini si scusa

MELBOURNE – Una brutta scena andata in onda in mondovisione. Fabio Fognini e Salvatore Caruso non hanno terminato degnamente il gran derby italiano disputato al secondo turno degli Australian Open, vinto 14-12 al tie-break del 5° set (4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6) dal ligure dopo aver annullato un match-point. Fognini, che durante la sfida si era lamentato per alcuni punti, a suo modo conquistati fortunosamente dall’avversario, al momento della stretta di mano finale a metà campo ha dato vita a un deprecabile show.

Tennis, Australian Open: Berrettini, Fognini, Sonego e Caruso ok, Nadal senza problemi 09 Febbraio 2021

Il brutto dialogo in diretta tv

Caruso, tornando verso la sua sedia, si è lamentato: “Non mi sono permesso di dire una parola per tutta la partita…”. “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo, qual è il problema?”. “Tu puoi fare quello che vuoi” la replica di Caruso. “E allora perché mi rompi il cazzo ora? Se sbaglio, sbaglio. Non ti incazzare…”. Andando via contrariato, Caruso ha rimarcato: “Non si fa così, da te non me lo aspetto”. “Non ti aspetti cosa? Ho detto che hai culo… Non ti piace, cosa ti devo dire..”. “Fine della discussione, non si fa”, ha chiosato il tennista di Avola mentre Fognini gli urlava dietro: “Ma non si fa perché? Qual è il problema? Non mi devi rompere i coglioni…”.

Il papà di Fognini: “Fabio ha un carattere difficile”

La polemica è montata successivamente sui social con il papà di Fognini, Fulvio, che ha provato a spiegare: “Fabio ha un carattere difficile in campo e a caldo lo fa uscire ancora di più. So che Fabio stima molto Caruso ma a caldo a volte può succedere…. Basta non montare un caso ma quando lo fa mio figlio tutti gli sciacalli escono allo scoperto…”.

(afp)

Fognini: “Salvatore è un amico, gli chiedo scusa”

I due non hanno fatto pace a caldo negli spogliatoi. A freddo, davanti alle telecamere, però Fognini ha poi chiesto scusa: “E’ stato un derby intenso fino alla fine sotto tutti i punti di vista. E’ successo quel che è successo, ma per me è rimasto in campo: ora spero di chiarirmi con Salvatore che reputo un amico e un ottimo giocatore. Nessuna animosità, quello che succede in campo resta lì. Lo capisco alla fine di una partita che è girata per pochissimo. Chi lo può capire se non io…”.