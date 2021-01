Axpo Italia: fatturato a 1.767 milioni di euro, utile netto in crescita del 267%, Ebitda rettificato a 132 milioni di euro, +52% rispetto al precedente anno fiscale

Pubblicità

26 gennaio 2021

(Milano 26 gennaio 2021) – Milano 26 gennaio 2021.Gli effetti della pandemia non pregiudicano la capacità dell’azienda di generare reddito; nell’anno fiscale 2019/2020 cresce il risultato prima delle imposte e delle componenti finanziarie in maniera più che proporzionale rispetto alla crescita del capitale investito medio, assicurando elevati livelli di rendimento.

Axpo Italia mantiene la propria capacità di generare sviluppo e reddito nell’anno fiscale 2019/2020 nonostante un anno segnato da incertezze e difficoltà a livello macroeconomico dovute alla pandemia da Covid-19. La situazione determinata dai provvedimenti presi per frenare l’espandersi della pandemia ha influito sulla riduzione dei ricavi portandoli a 1.767 milioni (-26%), ma non segna negativamente gli altri indicatori finanziari.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 52% rispetto all’anno precedente, arrivando a 132 milioni di euro. Il rendimento operativo sul capitale investito – pari a 349 milioni – si è attestato al 35%, con un notevole incremento (+ 37%) su base annua. La flessione nei ricavi, dovuta prevalentemente alla forte riduzione dei prezzi di mercato delle commodity e alla contrazione dei consumi a seguito dell’effetto pandemico, non ha quindi inciso sulla capacità di Axpo Italia – che nell’anno ha raggiunto il terzo posto in Italia tra gli operatori del mercato libero dell’energia – di generare reddito, nonostante il lockdown e la conseguente chiusura di esercizi pubblici, aziende e interi settori industriali.

Raddoppiano gli investimenti, che si attestano sui 20 milioni di euro concentrandosi sulla trasformazione digitale e l’innovazione con un importante potenziamento tecnologico delle infrastrutture IT, sul supporto al brand Pulsee, company digitale per il mercato consumer, e su partnership e acquisizioni. Nello specifico, è stato acquisito un ramo d’azienda di Axopower, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas naturale e nella vendita di servizi di efficienza energetica e mobilità elettrica.

