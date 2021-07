Azzurri in finale agli Europei, la festa unisce le piazze d’Italia: notte magica da Torino a Palermo tra caroselli e fuochi d’artificio

Pubblicità

Caroselli, fuochi d’artificio e lacrime di gioia. Dopo il rigore decisivo di Jorginho, le piazze d’Italia si sono unite per una notte in una festa tricolore. Le ordinanze che i sindaci di molte città hanno firmato per regolare ventuali festeggiamenti azzurri non hanno trattenuto la felicità dei tifosi che da Torina a Palermo sono scesi in strada a festeggiare la vittoria sulla Spagna e l’approdo in finale.

A Torino assalto all’autobus, i tifosi salgono sul tetto per festeggiare

A Torino cortei tricolore e tifosi sui tetti dei bus

Torino si colora di verde, bianco e rosso. Un’esplosione di bandiere tricolori ha invaso il centro cittadino, raggiunto da migliaia di persone in auto, con i clacson pigiati, moto e monopattini, dopo la vittoria ai rigori nella semifinale degli Europei contro la Spagna. Entusiasmo in piazza Vittorio e via Po, in piazza Castello e in piazza San Carlo. Cori, inno di Mameli cantato e persino fuochi d’artificio un pò in tutti i quartieri della città, con le strade prima deserte per tutto il tempo della partita. A Torino molti hanno assistito alla partita dai locali della movida e hanno gridato la propria gioia riversandosi in strada e nelle piazze. Piazza San Carlo, luogo storico per le feste di Torino e Juventus, accoglie i tifosi. In alcuni momenti la festa è sfociata in vandalismo, con alcuni tifosi che hanno danzato sul tetto dei bus pubblici.

Europei, piazza del Popolo esplode di gioia per l’Italia in finale: la festa dei ragazzi colora d’azzurro la notte di Roma di Rory Cappelli 06 Luglio 2021

I fuochi d’artificio di Napoli

E’ esplosa anche a Napoli la festa per la vittoria dell’Italia contro la Spagna. Al gol del mai dimenticato ex calciatore del club azzurro Jorginho, in strada si sono riversati centinaia di tifosi con bandiere e trombe che hanno percorso le vie del centro cittadino ma manifestazioni di esultanza si sono registrate anche nei quartieri periferici e in altre località della Campania. Il tutto con l’accensione di fuochi d’artificio. Cortei di auto hanno fatto rivivere le ‘notti magiche’ colorate d’azzurro in attesa della finale di domenica. Al termine della partita i tifosi hanno lasciato le aree allestite in alcune piazze nel centro storico e all’esterno dei bar e hanno cominciato a intonare cori in corteo nelle vie della città, dal lungomare ai quartieri del centro.

La festa di Milano (afp)

Milano, in piazza Duomo festa blindata

Centinaia di giovani tifosi azzurri hanno raggiunto piazza del Duomo a Milano per festeggiare il passaggio della nazionale italiana alla finale degli Europei. Lo sventolio delle bandiere tricolore e lo squillo delle trombette sono accompagnati dall’intonazione di diversi cori spontanei alternati a più riprese dal canto a squarciagola dell’inno di Mameli. I quattro lati della piazza sono presidiati a distanza dagli agenti della Questura che monitorano la situazione, al momento pacifica, per evitare un’eventuale degenerazione in episodi di mala movida. Attorno al monumento a Vittorio Emanuele II sono state disposte delle transenne per impedire che i presenti si arrampicassero sulla statua, come già accaduto durante la festa scudetto dell’Inter lo scorso maggio

A Genova cori per Vialli e Mancini

Bandiere, qualche fumogeno, ma soprattutto slogan, clacson, cori: dopo il rigore messo a segno da Jorginho una folla tricolore si è riversata nella centrale piazza De Ferrari, a Genova, per festeggiare la vittoria degli azzurri sulla Spagna e la conquista della finale agli Europei. Centinaia le persone in piazza, avvolte dai tricolori, con parrucche rosse bianche e verdi o, semplicemente, con una maglia azzurra. Motorini e auto si sono riversati anche negli altri quartieri di Genova, a ritmo di “Seven Nation Army”, il brano che fece da tormentone per la vittoria azzurra al mondiale del 2006, in segno di buon auspicio. Un gruppo di ragazzi indossa la maglia della Samp e inneggia al duo Mancini-Vialli: “Finalmente Wembley!” gridano in coro.

I caroselli di Palermo

Caroselli di auto e clacson, trombette e tricolori a tutto spiano. Nel giro di poco più di due ore, rigori inclusi, Palermo passa dal ‘lockdown’ questa volta volontario e teso davanti alla tv alla gioia in piazza per la vittoria degli azzurri agli Europei. In scooter, in macchina e qualcuno anche in monopattino molti scendono in strada per festeggiare. Accesi anche dei petardi e tutti esultano e intonano l’immancabile “Po-popopo-po”, il tormentone dei White Stripes e colonna sonora del mondiale 2006. In piazza Verdi dominano clacson, botti, suoni di trombette, bandiere sventolate per strada e su moto sfreccianti. I balconi tra il Tribunale e il Teatro Massimo si sono tinti di tricolore. Concentrameti sono in corso in piazza Politeama e caroselli in via Wagner, via Roma e via Libertà. La gioia è anche in periferia, dove vengono sparati botti nel quartiere Zen.

(palazzotto)

Roma incollata ai maxischermi

Cori e i festeggiamenti per la vittoria della Nazionalesi sono spostati in piazzale Flaminio e in tutte le vie del centro di Roma dove migliaia di cittadini questa sera hanno scelto di vedere la partita Italia – Spagna nei maxi schermi allestiti a piazza del Popolo e in Via dei Fori Imperiali. Caroselli, trombette e cori risuonano in tutti i quartieri della capitale dove si sta festeggiando la vittoria e la conquista della finale, che domenica 11 luglio vedrà l’Italia contendersi il titolo europeo con la squadra che vincerà il match di questa sera tra Inghilterra e Danimarca.

La festa davanti al maxischermo di piazza del Popolo a Roma (agf)





