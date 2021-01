Bagarre al Pirellone su Lombardia zona rossa per errore, tra pallottolieri e proteste contro Fontana

Pubblicità

Clima incandescente al Pirellone: il governatore della Lombardia Attilio Fontana è nell’aula del Consiglio regionale per le comunicazioni sulla vicenda della zona rossa errata, con lo scambio di accuse tra Regione e governo e la politica schierata. “Oggi cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza anche dovrò fare molto fatica, perché credo che la misura alla quale questo Consiglio regionale è giunto sia colma: la mancanza di rispetto nei confronti dei Lombardia e dei lombardi è andata oltre il consentito”, ha detto Fontana a inizio seduta.

Il dono ironico del Pd a Fontana: “Un pallottoliere per evitare che mandi di nuovo la Lombardia in zona rossa per sbaglio”

Un pallottoliere colorato, con una coccarda rossa, “per evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio”. Seduta del Consiglio regionale lombardo per discutere del caso dei dati sbagliati sulla diffusione della pandemia che hanno mandato per una settimana la Lombardia in zona rossa quando avrebbe dovuto essere arancione: le opposizioni protestano contro il governatore Attilio Fontana, e il consigliere Pd Pietro Bussolati sceglie il gesto ironico, consegnando il pallottoliere a Fontana sotto gli occhi di una perplessa Letizia Moratti – LEGGI L’ARTICOLO

Lombardia zona rossa per errore, “Già tanti aderenti alla class action: il danno è chiaro, non i responsabili” di Luca De Vito 26 Gennaio 2021

Questo mentre il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati gli consegnava un pallottoliere, scelta ironica per simboleggiare gli errori sui dati dei contagi, e consiglieri regionali di M5S e +Europa protestavano platealmente, dopo il flash mob di ieri sera per chiedere le dimissioni della giunta. Per la bagarre nell’aula al termine dell’intervento del presidente della Regione la seduta è stata sospesa: il consigliere lombardo di +Europa Michele Usuelli ha chiesto che vengano resi pubblici tutti i dati di disaggregati. Usuelli si è quindi inginocchiato davanti ai banchi della giunta e, intanto, M5s e Pd hanno esposto cartelli con scritto “Verità per la Lombardia”, “Basta bugie” e “Ora basta”. In risposta, dai banchi del centrodestra è partito il coro “a lavorare, andate a lavorare”. Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, è stato costretto a sospendere la seduta, dopo avere prima censurato e poi espulso dall’aula Usuelli che è rimasto tutto il tempo in ginocchio.

Milano, “Dimissioni, dimissioni!”: la protesta contro il presidente della Regione Attilio Fontana

Caos tamponi, anche Toninelli protesta davanti a Regione Lombardia: “Qui per aiutare Fontana, è un atto d’amore!”

“Regione è disponibile, come sempre, alla collaborazione istituzionale e ad un confronto tecnico per definire nuovi parametri, ma non accetto che la Lombardia venga calunniata con mistificazioni della realtà. È una vergogna quello che sta succedendo e lo dico non per me o per la mia giunta, ma per i lombardi che sono stufi di essere umiliati”: così Fontana tra gli applausi della maggioranza ed i ‘buu’ dell’opposizione.

“Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come Rt sintomi; non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili, convenzionali e facoltativi. È impensabile che la compilazione di campi indicati da Iss come facoltativi determini la collocazione di una Regione in zona rossa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendo all’inizio della seduta del Consiglio regionale, a Milano, dopo le polemiche sulla zona rossa.





