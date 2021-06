Bambino muore soffocato dal grano della mietitrebbia, dramma nelle campagne del Cuneese

Pubblicità

Tragedia a Sommariva del Bosco, nel Cuneese. Un bambino di 10 anni è morto ieri sera nella frazione Maniga mentre si trovava a bordo di un rimorchio pieno di grano trainato da un trattore nelle campagne del Roero. Inutili i tentativi dell’équipe medica del 118 di salvargli la vita con la rianimazione: il cuore del bambino si è fermato. Sulle circostanze dell’incidente indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti il bambino sarebbe morto soffocato sotto il carico di grano. Un’ipotesi è che il bambino stesse giocando nel rimorchio.

Il bambino era con il nonno, titolare dell’azienda agricola. Non è chiaro se fosse lui alla guida della mietitrebbia. Nessuno si sarebbe accorto della sua presenza nel cassone quando è stato aggiunto un nuovo carico di grano, che avrebbe travolto il piccolo. Durante l’accaduto i genitori erano in casa. Il bambino era il loro unico figlio. I due si sono sentiti male e sono stati accompagnati in ospedale a Savigliano per accertamenti.

La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull’incidente e ha disposto l’autopsia prima del nulla osta per i funerali. Il Comune di Sommariva Bosco ha già annunciato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrate le esequie.





