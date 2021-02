Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini nuovo direttore generale al posto di Daniele Franco

Pubblicità

ROMA – Sarà Luigi Federico Signorini il nuovo direttore generale della Banca d’Italia. Signorini, attuale vice dg, prenderà il posto di Daniele Franco, nominato ministro dell’Economia del governo Draghi.

La nomina di Signorini a direttore generale della Banca d’Italia colma il brevissimo “vuoto” nella seconda casella più importante di Via Nazionale, dopo il passaggio del suo predecessore, Daniele Franco, alla guida del ministero dell’Economia. Ma restituisce anche all’Istituto e a Signorini stesso quello che era stato tolto nel 2018 dall’attacco dell’allora governo gialloverde.

Come si ricorderà in quell’anno venivano a scadenza all’interno del Direttorio il direttore generale Salvatore Rossi e lo stesso vicedirettore Signorini. Da Palazzo Chigi dove Conte guidava la maggioranza composta da grillini e leghisti si prese tempo, si fece ostruzione per mettere in campo disegni diversi. Mentre la Banca d’Italia veniva sottoposta al fuoco di fila della polemica parlamentare per la gestione delle crisi bancarie. Sia Salvatore Rossi sia Signorini potevano essere tranquillamente riconfermati, per un secondo mandato di sei anni, ma furono posti numerosi ostacoli all’autonomia di Via Nazionale.

Alla fine Salvatore Rossi, con un generoso atto di fair play istituzionale, rinunciò alla riconferma e fu sostituito da Fabio Panetta, mentre Signorini fu tenuto a casa per tre mesi: una sorta di ritorsione nei confronti di un funzionario di grande prestigio (Università di Firenze, Harvard, borsa Mortara, servizio studi, capo della vigilanza) con esperienza in numerosi settori della banca e dotato di vasti interessi culturali. Poi il governatore Ignazio Visco fece la faccia feroce e Conte fu costretto a cedere. Signorini tornò al suo posto ed oggi viene risarcito anche di quella amarezza. Senza contare che il suo profilo è assolutamente adatto alla situazione.

La ricostituzione del Direttorio è un buon segnale. E anche Bankitalia, che con i suoi uomini migliori oggi ha la responsabilità della guida del paese (Palazzo Chigi e Via Venti Settembre), riafferma la sua leadership.





