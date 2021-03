Banche, il mercato scommette su una gara per Banco Bpm

Pubblicità

MILANO – Carlo Cimbri si conferma un motore del consolidamento bancario italiano. Non quello parlato, quello vero. Tra giovedì sera e ieri mattina il leader di Unipol ha prima azzerato – con una nota di nove righe – il vertice di Bper, che occuperà con sette nomi di sua fiducia a partire dall’ad in pectore Piero Montani (e probabilmente anche il presidente); poi ha dato indicazioni strategiche su come intende creare il terzo polo bancario in Italia, con aggregazioni che la banca emiliana deve cercare nei prossimi mesi. L’assicurazione controllata dalle coop bolognesi resterà un pivot azionario, anche se con quota dimezzata rispetto al 19% che ha oggi in Bper.

Il boccone principale, si apprende dietro le quinte, resta comunque Banco Bpm, con cui è aperto da mesi un tavolo negoziale: ma senza vincoli o pressioni di sorta, perché per integrarsi con l’attuale terza banca italiana «non si può fare al volo, e forse ci sono tempi che sono diversi tra le parti in gioco». La nuova Bper, sempre più targata Bologna, deve tenersi invece «aperta a tutte le ipotesi di consolidamento compatibili»: anche quella che porta verso Sondrio, dove la popolare omonima «è un’ipotesi affascinante, la più naturale per la storica vicinanza a Bper», sua partner nel risparmio gestito e nella bancassicurazione. I messaggi di freddezza verso quella che il mercato considera la sposa perfetta di Bper hanno inchiodato i titoli in Borsa, dopo una sovraperformance del 15% rispetto al settore nel 2021, spinta proprio da attese speculative: -3,98% gli emiliani ieri, -1,78% i milanesi, in una seduta comunque di venditori.

Il messaggio chiave di Cimbri, esposto in un’intervista al Sole 24 Ore, è che a Bper, per passare «da good a great come dicono gli americani», serve discontinuità manageriale, ma essa richiederà qualche mese di rodaggio: il cda che si insedierà a Modena dopo l’assemblea del 21 aprile si annuncia quasi tutto nuovo (oltre alla lista di Unipol, che darà i nomi entro il 27, anche Fondazione Sardegna, socia al 10%, presenterà una lista residuale, e inedita).

Tra i banchieri d’affari in cerca di mandati circolano diverse ricostruzioni, nella sensazione comune che le danze stiano per cominciare, ma che eventi e combinazioni possibili siano ancora numerosi. Da maggio i nuovi amministratori di Bper avranno bisogno di diversi mesi per attivarsi, e al contempo chiudere il cantiere aperto dalla fresca acquisizione dei 532 sportelli rivenienti dalla fusione Intesa-Ubi (pagati 800 milioni). Almeno tre mesi, forse più.

A quel punto sarà entrato in campo – accade il 15 aprile – anche Andrea Orcel, il nuovo capo indicato da Unicredit per rilanciare il secondo gruppo nel suo mercato domestico, dove ha perso quasi ogni capacità di reddito. Poiché le acquisizioni “trasformative” in grado di modificare la forza competitiva in Italia non sono molte, è evidente che Orcel potrebbe corteggiare Banco Bpm: e a quel punto sarebbe difficile per Bper tenere testa, anche perché Unicredit ha la stazza finanziaria per comprarsi la preda anche in contanti (ieri in Borsa il prezzo era 3,67 miliardi).

Se, invece, Unicredit volesse accettare l’offerta dal Tesoro, che da luglio negozia con la banca una dote salita a circa 6 miliardi purché compri la malandata Mps, Banco Bpm e Bper avrebbero un altro anno per tessere la loro tela matrimoniale. E magari Bper nel frattempo potrebbe tentare di annettersi Sondrio, di cui è già socia e partner, e che entro dicembre deve trasformarsi in spa diventando “scalabile”. Cimbri ieri ha parlato con un certo laicismo anche della Carige («Non ci sono preclusioni»), mentre ha escluso Mps che «ha dimensioni esagerate per Bper».





