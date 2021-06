Banfi: “L’esultanza di Immobile? Nata con un video a Chiellini. E’ il mio David di Donatello”

Pubblicità

Pubblicità

Quando dopo il gol alla Turchia? Ciro Immobile si è rivolto alla telecamera, tanti si sono chiesti, a casa e allo stadio Olimpico: “Cosa avrà detto?”. Solo uno degli spettatori sintonizzati sapeva esattamente cosa stava succedendo: Lino Banfi. Che la sera prima della partita aveva inviato un filmato col cellulare alla squadra con un suggerimento: “Se fate gol, urlate “porca putténa”, così, con l’accento tipico dei personaggi di Banfi. Immobile lo ha raccontato a fine partita. Lino Banfi, la mattina dopo, risponde dal soggiorno di casa: “Ho capito subito cosa stava succedendo. Mentre correva verso la telecamera mi sono detto: vuoi vedere che lo fa davvero?”.

Banfi, ci racconta come è nata quell’esultanza?

“Il giorno prima della partita ho chiamato Chiellini, che è amico mio, e gli ho detto: posso mandare un piccolo video? Visto che sei il più anziano dentro lo spogliatoio, gli ho detto: mi chiami la squadra e il mister Mancini? Gli devo dire una cosa. Mister, ricordati il 5-5-5, che non è il modulo, ma una ricetta per quello che sta in cucina: cinque cozze pelose, cinque polipetti e cinque seppioline. E prima la zuppetta alla “porca putténa”, che è piccantina e vi dà la carica. E poi, mister, dal primo minuto: Spinazzola-Immobile. Punta su di loro, sicuramente il gol avverrà da questi quattro piedi. E se succede dovete farmi un piacere: mi dovete urlare un “porca putténa” davanti alla telecamera”.

Loro sono stati i migliori e il secondo gol è arrivato proprio così.

“E loro lo hanno fatto! Sia Immobile che Insigne. Ora ne aspetto uno di Spinazzola, che mi piace tantissimo, e poi gioca nella Roma. Peccato non possa vedere il mio pupillo Zaniolo”.

Era un video o una video chiamata?

“No, ho registrato un video e l’ho mandato. E poi mi hanno detto che il mister lo ha fatto rivedere anche ieri a pranzo, forse lo hanno messo sullo schermo grande, per far fare a tutti due risate prima della partita”.

Un regalo quell’esultanza: se l’aspettava?

“L’11 luglio faccio 85 anni, il giorno della finale. Sono ai tempi supplementari della mia vita, ma il regalo me lo devono fare quel giorno”.

Quando ha capito che Immobile lo aveva detto davvero?

“L’ho capito subito, quando ho visto Ciro correre verso la telecamera ho detto “vuoi vedere che viene a dire porca putténa?” L’ho capito che era rivolto a me. Mio figlio da sotto mi ha chiamato commosso: papà, hai visto? Il video mi aveva aiutato a farlo lui, io non uso molto telegram, instagram, facebook: a volte risponde lui per me”.

Si è emozionato quindi?

“Chiellini è mio amico, gli ho detto: il David di Donatello, che per i film che ho fatto non prenderò mai, me lo avete dato voi con quel gesto. Si sono commossi anche loro”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest