Bari, il laboratorio costruisce protesi per animali: “Restituiamo dignità alla loro vita

Nahmean, cagnolina di nove mesi, era stata trovata sotto un cumulo di pietre. Non aveva più parte della zampa sinistra. Ora, una protesi le ha dato nuova vita: “Potrà finalmente camminare a quattro zampe, sarà felice, si sentirà alla pari con gli altri cani. Spero che possa avere quello che si merita”, racconta Ivana, che ha salvato la cagnolina dalla strada. Nahmean è tra gli ultimi cani arrivati da OrtoPaw, laboratorio che costruisce protesi e tutori su misura per animali (l’unico in Italia a realizzarli esclusivamente per loro). È stato aperto nel 2019, a Bari, grazie al bando Pin della Regione Puglia: “Da allora, abbiamo curato una cinquantina di animali: da quelli più piccoli, come i conigli, ai più grandi, come i cavalli”, spiegano Carmine Simeone e Carla Marongiu, tecnici ortopedici e coppia nella vita, nel loro laboratorio artigianale. E le richieste arrivano da tutta la penisola. “La protesi rappresenta una nuova possibilità, l’integrazione della vita di tutti i giorni, una vecchiaia più lunga, una vita più piacevole, il sorriso di un padrone, oltre alla felicità di un animale”

di Gennaro Totorizzo e Michele Piscitelli







