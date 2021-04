Bari, uomo ucciso a coltellate: confessa la 17enne interrogata in questura

Ha confessato di essere la responsabile della morte del 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata nella serata di venerdì 2 aprile in questura, a Bari. La ragazza, accompagnata dalla madre e alla presenza del difensore, ha raccontato al pm minorile di aver accoltellato l’uomo durante un litigio in strada avvenuto nella tarda serata di ieri nel quartiere Libertà di Bari.

Bari, accoltellato per strada durante un litigio: muore 45enne 02 Aprile 2021

La giovane è stata prima sentita come persona informata sui fatti e poi, dopo aver reso dichiarazioni autoaccusatorie, è stata interrogata in qualità di indagata.

La 17enne e la madre Derano state ascoltate nel pomeriggio in relazione all’omicidio perché erano le persone con cui l’uomo ha avuto una lite prima di essere accoltellato in via Ravanas nel quartiere Libertà. L’ascolto – avvenuto alla presenza dell’avvocato Massimo Chiusolo e della pm Desirèe Digeronimo – è stato poi interrotto ed è stato sollecitato l’intervento del difensore di fiducia. In questura è arrivato anche il pm della Procura dei minori, Rosario Plotino, che deciderà se procedere all’interrogatorio della minore alla presenza del difensore.