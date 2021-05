Barletta, il consigliere comunale ex Lega Basile: “Non mi offendo se mi chiamano fascista. Il fascismo ha fatto tante cose belle”

Barletta, seduta del consiglio comunale del 21 maggio. Prende la parola il consigliere e presidente vicario del consiglio, Ruggiero Flavio Basile, ex Lega, ora nel Gruppo Misto. Si rivolge al collega di centrosinistra Carmine Doronzo e sbotta: “A me, se nella mia ideologia sono di centrodestra, non mi offendo se mi chiamano fascista…È solo lo stupido e il mentecatto che si offende… perché il fascismo ha fatto tante belle cose, caro Carmine Doronzo, ok?”.

Il video dell’intervento rimbalza sull’emittente locale Canale 91 e il consigliere Doronzo, sconcertato, lo posta sulla sua pagina Facebook accompagnando le immagini con queste parole: “Fascisti a Barletta. Adesso lo urlano liberamente in consiglio comunale senza essere interrotti. Mai prima eravamo caduti tanto in basso! Ecco cosa è diventata l’amministrazione comunale di Barletta con questa maggioranza”. Nel capoluogo della BAT (Barletta-Andria-Trani) la giunta di centrodestra è guidata dal sindaco Mino Cannito, che però ad aprile ha perso il sostegno di Forza Italia, Scelta Popolare e Lealtà e Progresso.

Presidente vicario del consiglio comunale è lui, Basile, titolare di un’agenzia di assicurazioni molto nota in città. Due settimane fa ha chiesto l’intervento dell’esercito per evitare gli assembramenti all’esterno delle attività commerciali, bar e ristoranti in primis. E per arginare il caso legato anche ai troppi cittadini che, soprattutto durante il week end, non usano la mascherina. Sindaco e amministrazione hanno accolto la proposta e l’hanno rilanciata. Adesso il vulcanico consigliere ex Lega, dagli affondi sulla prevenzione da Covid è passato al puro revisionismo storico. Gettando la maschera e uscendo allo scoperto con una fiera rivendicazione delle sue idee nostalgiche. “Il fascismo ha fatto tante belle cose…”. Un adagio già sentito, in questi anni, da altri politici e amministratori, anche di primo piano. Ma Basile, appunto, ha fatto di più, chiarendo con tono concitato che se gli danno del fascista lui non si offende.