Basket, preolimpico: gli azzurri si inginocchiano contro il razzismo

Azzurri in ginocchio contro il razzismo. Quelli del basket. Senza polemiche, senza questioni, senza annunci. Il gesto che dà sostegno al movimento Black Lives Matter che sta dividendo l’Italia del calcio è stata fatto con disinvoltura dall’Italia della pallacanestro. La nazionale di Sacchetti, a Belgrado nel preolimpico, prima della palla a due del match d’esordio contro Porto Rico ha scelto di inginocchiarsi. Le due squadre si sono allineate, una di fronte all’altra.

Un comportamento ben diverso da quello dell’Italia del calcio, molto confusa e poco coraggiosa. Nella partita dell’Europeo, a Roma contro il Galles, si sono inginocchiati solo in 5 (Toloi, Pessina, Emerson, Bernardeschi e Belotti), mentre la maggior parte no. La questione è deflagrata prima e dopo la partita con l’Austria, a Wembley. Con la Nazionale di Mancini che è rimasta in piedi. In serie da Coverciano sono spuntate una serie di giustificazioni: non era stata chiesta l’autorizzazione alla Uefa, dobbiamo discuterne insieme, lo faremo anche se non convidiamo, lo facciamo per solidarietà con gli avversari. L’Italia del basket non ha parlato: lo ha semplicemente fatto.