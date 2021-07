Basket, Sacchetti, sfida al calcio: “Essere alle Olimpiadi vale più che vincere gli Europei”

Essere alle Olimpiadi vale più che vincere gli Europei. Parola di Meo Sacchetti, il ct dell’Italia del basket, che domenica esordirà ai Giochi contro la Germania. Nell’incontro con la stampa, Sacchetti ha lanciato la sua personalissima “sfida” al calcio, dopo il trionfo di Wembley che ha fatto impazzire il Paese. Una sfida che sa di provocazione: “L’Italia di calcio ha vinto l’Europeo e siamo tutti contenti, abbiamo festeggiato. Noi abbiamo tagliato il traguardo olimpico, non abbiamo vinto ancora nessuna medaglia ma questa qualificazione è più importante di tante medaglie. Io da giocatore avevo vinto medaglie agli Europei ma aver giocato l’Olimpiade di Mosca per me è valso molto di più”.

Basket, Italia da sogno: batte la Serbia a Belgrado e si qualifica per le Olimpiadi di Francesco Carci 04 Luglio 2021

L’ultimo arrivato è uno dei più felici di esserci. Danilo Gallinari, l’ultimo azzurro aggregato al gruppo dal ct Sacchetti, al posto di Awudu Abass, che invece aveva giocato il preolimpico, con la ormai mitica vittoria in casa della Serbia che ha permesso all’Italia di qualificarsi per i Giochi. Domenica l’Italia debutterà ai Giochi contro la Germania e Gallinari ci sarà, dopo aver saltato il preolimpico per gli impegni Nba. Ma il tecnico gli ha concesso comunque la possibilità di esserci, escludendo proprio Abass. “La prima cosa che ho fatto è stato ringraziare Abass”, ha detto Gallinari. “È stato grazie a lui che il sogno delle Olimpiadi si è realizzato e ho detto ai compagni che con lui sono in debito a vita”.

Basket, Gallinari nei 12 dell’Italia per le Olimpiadi. Petrucci: “Sacchetti confermato prima della Serbia” 06 Luglio 2021

Poi, spazio solo all’emozione del debutto olimpico, con un pensiero alle altre star azzurre che però hanno disertato gli impegni estivi, rinunciando nei fatti alla maglia azzurra: “Io sono qui per vivere il mio sogno. Con Belinelli e Datome siamo compagni da quando eravamo giovani. Spiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono venuti avevano motivi seri. Spiace non vivere l’Olimpiade con loro per tutto quello che avevamo sognato negli anni e capisco quello che stanno passando psicologicamente per non essere qui”.