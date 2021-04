Bassetti contro Galli: “Rischio calcolato male? Forse gli sfugge un passaggio”

Pubblicità

“Forse a Galli sfugge un passaggio: se i contagi non funzionano, abbiamo il sistema dei colori. Non è che dal 26 aprile viene spento il sistema dei colori”. Lo ha detto Matteo Bassetti, in diretta a ‘L’Aria Che Tira’, su La7. L’infettivologo ha risposto a una domanda della presentatrice Myrta Merlino, in merito alle dichiarazioni del direttore del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che ha criticato la decisione del governo Draghi di prevedere una serie di riaperture a partire dal 26 aprile. “Non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo fatto per tutto l’inverno. Chi passa il tempo a lavorare insieme alla propria regione forse ha una maggiore idea rispetto a chi invece lavora contro la propria regione”, ha concluso Bassetti.





