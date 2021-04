Bassetti: “Il vaccino Johnson&Johnson perfetto nella fascia di età 30-65 anni”

“Il Johnson&Johnson sarà il vaccino perfetto per le persone più giovani nella fascia tra i 30-65 anni. Sarà il vaccino per le grandissime immunità ed è un vaccino come AstraZeneca, batteriovirale. Quando è uscito il Pfizer i detrattori dicevano che avrebbero aspettato un vaccino normale come l’AstraZeneca, adesso tutti vogliono il Pfizer. Noi italiani siamo strani”. Lo ha detto il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti a Mattino 5, che nelle scorse settimane si è già speso più volte a favore delle vaccinazioni per fermare il Covid.

Intanto sulla sua pagina Facebook il medico ha anche preso posizione contro i no-vax, dopo che è diventato oggetto di una campagna social. “Chi insulta e minaccia di morte chi è dalla parte dei vaccini deve essere perseguito dalla legge e punito duramente _ scrive Bassetti _ Ci vogliono condanne esemplari per far capire che non si scherza su questo tema. Chi compie atti intimidatori e violenti deve essere considerato un terrorista. La politica deve prendere una posizione chiara e netta contro i no-vax. Occorre non sottovalutare il fenomeno. Sarebbe un grave errore”. L’infettivologo in seguito alle sue dichiarazioni a sostegno della necessità di vaccinarsi tutti era stato addirittura raggiunto da minacce di morte via social tanto che la Digos aveva aperto un’indagine e lo aveva messo sotto protezione, non una vera e propria scorta, ma una forma di vigilanza dinamica.