‘Bastardi a mano armata’, la seconda giovinezza del poliziottesco all’italiana

Pubblicità

Pubblicità

Pur con alterni risultati, la recente riscoperta del film di genere da parte del cinema italiano (Il talento del calabrone, Calibro 9…), di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, è cosa senz’altro positiva. Prodotti d’intrattenimento, senza troppi sottotesti ma che escono dal recinto della commedia o dell’”impegno”, sono linfa per una cinematografia che voglia colloquiare col pubblico. Rientra nel filone Bastardi a mano armata, thriller “a porte chiuse” tinto di pulp diretto da Gabriele Albanesi, coprodotto con la brasiliana Boccato Productions e visibile in streaming sulle principali piattaforme.

Sergio, detenuto nelle prigioni algerine, è scarcerato in cambio di una missione all’apparenza facile: recuperare documenti sepolti nella serra di una villa in cui vive una famigliola. In corso d’opera, l’uomo si rende conto sempre più che il compito è intricato e pericoloso. I documenti sarebbero materia di ricatto per alti papaveri del “mondo di sopra”; mentre Michele, presunto pater familias, si chiama in realtà Tony e ha un passato tutt’altro che limpido. L’azione si svolge in tempo reale all’interno della villa, dove sono presenti la moglie e la piccante figlia adottiva di Michele/Tony; e dove, a un certo punto, entra in scena – mitra alla mano – una specie di mangiafuoco che è il burattinaio di tutta la vicenda.

Bastardi a mano armata costituisce un curioso crossover di due filoni topici del film di crimine, lontani nel tempo e nello spazio. Il primo è il noir italiano degli anni Settanta, quello dei Corbucci, dei Di Leo, dei Lenzi: cui Albanesi rende omaggio nei colorati titoli di testa e in cento altri modi (paragonando, ad es., un personaggio al Delon del Tony Arzenta di Duccio Tessari). L’altro è la versione pulp del crime-movie, frequentata da Quentin Tarantino e dai suoi mille imitatori. Alla quale rimandano l’esplosione di violenza della seconda parte e alcuni flashback, unici momenti in cui il film esce dal perimetro della villa. Però c’è una differenza, che un aneddoto può aiutarci a spiegare. Quando Tarantino si sentì rifiutare la sceneggiatura di Pulp Fiction da un produttore, perché ritenuta eccessivamente truculenta, ribattè: “Ma Mike, si tratta di un film comico…”. Ecco la differenza. Mentre in Quentin anche le scene più “gore” sono tinte d’ironia, qui non ce n’è traccia; e tutta la seconda parte si dipana in un crescendo di ferocia sadica, che non potremmo consigliare agli spettatori di anima bella.

Ciò non toglie che Bastardi a mano armata offra, a chi apprezza il genere, un intrattenimento piuttosto vivace, con il giusto numero di colpi di scena – dopo un inizio frenato – per tener desta l’attenzione. Ai character maschili (il più pulito ha la rogna) offrono le facce giuste Marco Bocci, appena visto in Calibro 9; Fortunato Cerlino (Gomorra), il quale ha già prestato la sua fisicità autorevole a personaggi di guardia e di ladro; Peppino Mazzotta, attore teatrale che frequenta il cinema (Anime nere) e la tv (Il commissario Montalbano). Guest-star Billy Idol con la sua celebre Rebel Yell.

Due stelle e mezza





Go to Source

Tweet Share Pinterest