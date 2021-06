Battaglia vinta, gli artisti di strada potranno tornare a esibirsi tra le vie delle città

Pubblicità

Una battaglia vinta: i musicisti di strada escono dal silenzio al quale il lockdown e le regole successive li avevano costretti e tornano alla loro musica: “Oggi, davanti al Piccolo Teatro Grassi di Milano, abbiamo fatto la manifestazione di artisti di strada che avevamo programmato, ed è stata una manifestazione di gioia, perché ieri è arrivata la notizia che il Comune di Milano ha autorizzato la ripartenza dell’arte di strada nella nostra città”, ci dice Dario Buccino, presidente dell’ASM, l’associazione dei musicisti di strada, “nelle città dove c’è un regolamento strutturato come Milano e Roma, si era bloccati da mesi, mentre in molte altre città si lavorava perché perché i busker, non creando situazioni di pericolo, non venivano fermati dalle forze dell’ordine, neanche in caso di controllo. Noi non potevamo, ora invece è stato esplicitamente stabilito che possiamo farlo, che non rappresentiamo un pericolo e che, per dirla con un paradosso, non dobbiamo far sedere per forza le persone su tratti di marciapiede preassegnati”.

La protesta dei musicisti di strada a Roma e Milano: “Vogliamo tornare a suonare” di Ernesto Assante 13 Giugno 2021

E’ stata una battaglia lunga: “Sì, in questi mesi, infatti, abbiamo lottato per dimostrare che l’arte di strada può essere praticata in sicurezza, e che quindi è insensato applicare a questa disciplina le stesse norme previste per le altre forme di spettacolo dal vivo all’aperto, cioè l’obbligo dei posti a sedere preassegnati. È stato un percorso lungo e complesso, perché inizialmente abbiamo dovuto combattere per ottenere l’attenzione del Comune di Milano. Poi, quando ci siamo riusciti, è iniziato un tortuoso rimbalzo di responsabilità, perché la Giunta ha chiesto alla Regione, che ha chiesto alla Prefettura, che ha chiesto al Ministero degli Interni. Non ricevendo risposta, la nostra Associazione ASM Confesercenti Artisti di Strada a Milano, in coordinamento con altre associazioni di artisti di strada attivi a Milano, ha interpellato direttamente il Ministero, e la nostra domanda è passata di tavolo in tavolo, dal Ministero dei Beni Culturali, a quello della Salute, fino al Gabinetto dello stesso Presidente del Consiglio. E finalmente oggi, per meccanismi talmente complessi da non permetterci di capire quale sia stato il passo decisivo, la specificità dell’arte di strada è stata riconosciuta e possiamo tornare a esibirci in strada su tutto il territorio milanese”.

Per una volta, comunque, avete trovato sostegno non solo dalla gente che vi segue ogni giorno ma anche dalle istituzioni. “Ringraziamo il Comune di Milano per aver saputo capire, e in particolare l’Assessora Laura Galimberti per l’impegno profuso. Ringraziamo gli esponenti delle forze politiche che hanno sostenuto con convinzione le nostre istanze, gli artisti che hanno combattuto con noi, e tutti coloro che ci sono stati vicini, dai cittadini che ci hanno dato calore, ai giornalisti che ci hanno dato ascolto, agli operatori culturali e tutte le persone che si sono impegnate individualmente e hanno agito per noi. The show can go on!”.





