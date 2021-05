Bbc, l’intervista dello scandalo a Diana “fu fatta con un raggiro”

LONDRA. La storica intervista concessa nel 1995 alla Bbc dalla principessa Diana – nella quale Lady D fece clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con l’erede al trono Carlo – fu frutto di “un inganno” ordito ai suoi danni dal giornalista Martin Bashir, che nel frattempo ha lasciato l’emittente per motivi di salute.

La Bbc rinvia il programma inchiesta sull’intervista-scoop a Diana di Enrico Franceschini 17 Maggio 2021

Lo ha stabilito un’inchiesta condotta da lord Dyson, stando alle anticipazioni del rapporto finale. Il raggiro fu realizzato attraverso falsi documenti – mostrati alla stessa Diana e a suo fratello, per alimentarne il risentimento – su fantomatici controlli e iniziative spionistiche attribuite alla famiglia reale nei suoi confronti. In quel colloquio Lady D ammise che nel suo matrimonio “erano in tre”, riferendosi alla relazione tra l’erede al trono e Camilla Parker Bowles, che Carlo ha poi sposato dopo la tragica morte di Diana a Parigi nel 1997.