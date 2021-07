Belgio-Italia, azzurri a Monaco: Mancini ha due soli dubbi

Pubblicità

Pubblicità

MONACO DI BAVIERA. Atterrati in Germania, gli azzurri hanno trovato tutt’altro clima, rispetto a quello dei giorni scorsi a Firenze: dall’afa sono passati alla temperatura di 15 gradi e alla pioggerellina. Domani sera sono previsti tra i 15 e i 18 gradi: potrebbe essere un vantaggio per gestire meglio le energie, che dopo una stagione lunghissima, come si è visto contro l’Austria, iniziano fisiologicamente a esaurirsi. L’altra incognita ambientale riguarda il numero dei tifosi italiani all’Allianz Arena: sono 14.500 gli spettatori consentiti e anche se il Belgio confina con la Germania in teoria il tifo azzurro dovrebbe essere preponderante, come è già accaduto nelle quattro partite precedenti, le tre di Roma all’Olimpico e l’ottavo di finale con gli austriaci a Wembley, grazie agli italiani residenti in Inghilterra.

Europei, Uefa conferma le sedi delle ultime partite 01 Luglio 2021

A Monaco la richiesta è ancora una volta superiore alla capienza: “Da quando abbiamo saputo che la Nazionale avrebbe giocato qui, stiamo cercando un biglietto, ma è davvero difficile”: vale come esempio l’appello di Aldo, dipendente salernitano del Motor World di Freimann, quartiere non lontano dallo stadio, nei cui pressi stazionano dalla mattinata decine di connazionali a caccia di un biglietto. La maggioranza di chi è riuscito a procurarsi l’entrata, stavolta, dovrebbe arrivare dall’Italia, date la vicinanza col confine del Brennero e le minori restrizioni anti Covid rispetto alla trasferta inglese.

Rebus Chiellini e Chiesa

Per la squadra il rebus è invece la formazione e Mancini lo scioglierà all’ultimo istante, probabilmente domattina: non è detto, infatti, che la rifinitura di stasera all’Allianz Arena sia sufficiente al ct per prendere la decisione definitiva, con due juventini al centro di altrettanti dubbi. Il primo è legato alle condizioni fisiche di Chiellini, che è guarito dall’infortunio muscolare dell’esordio con la Turchia e da qualche giorno si allena alla stessa intensità dei compagni: si tratta di una questione non secondaria, perché Chiellini sarebbe il primo marcatore di Lukaku.

(agf)

Resta vivo il ballottaggio con Acerbi, che offre comunque adeguate garanzie. L’altra incognita è a destra, nel tridente d’attacco, tra Chiesa, che ha risolto col suo ingresso l’ottavo di finale con l’Austria, e Berardi, che è stato decisivo nelle prime due partite con Turchia e Svizzera.

Belgio-Italia, duello annunciato. Tocca ai migliori di Paolo Condò 30 Giugno 2021

Nelle ultime ore, dopo l’allenamento di ieri, è sembrata più forte la candidatura dell’ala juventina, ma la scelta è anche tattica, perché Barella, con Berardi, si defila spesso sulla fascia, quando l’esterno del Sassuolo si accentra per il tiro, mentre con Chiesa, più incline alla fuga verso il fondo, l’incursore interista arriva nell’area avversaria verticalmente. A centrocampo il classico trio Barella-Jorginho-Verratti pare favorito, secondo le indicazioni degli allenamenti a Coverciano: Locatelli e Pessina, potenziali sostituti rispettivamente di Verratti e Barella, partirebbero nel caso dalla panchina, condizione dalla quale Pessina ha dimostrato di potere cambiare il corso della partita. L’atalantino, nel suo Diario di Bordo su Instagram, ha rivelato l’attesa di tutti e 26 gli azzurri (anche Florenzi è arruolabile) per l’ormai classico messaggio di Sirigu sulla chat interna della squadra. Il portiere del Torino è il motivatore ufficiale del gruppo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest