Benevento-Cagliari 1-3, i sardi fanno il colpo e vedono la salvezza

BENEVENTO – Vittoria (3-1) ad alta tensione e tra i veleni per il Cagliari, che si è aggiudicato dopo un finale di gara molto nervoso lo scontro diretto per la salvezza con il Benevento. Il Var Mazzoleni ha infatti convinto l’arbitro Doveri a revocare il rigore concesso a cinque minuti dalla fine alla squadra di Pippo Inzaghi, per un contatto molto dubbio tra Asamoah e Viola. La chance per il possibile pari è sfumata e nel recupero Joao Pedro ha arrotondato il risultato, al termine di una partita vibrante. Sardi più vicini alla salvezza, che si allontana invece sempre di più per i giallorossi.

<< La cronaca della partita >>

L’incitamento dei tifosi

Il Cagliari si è presentato allo scontro diretto dello stadio Vigorito con un punto di vantaggio e con molta più autostima rispetto ai rivali, sulla scia dei quattro risultati utili consecutivi (3 successi e un pareggio) messi insieme nelle ultime settimane. Tutta un’altra storia invece per il Benevento, reduce dalla sconfitta contro il Milan e in grave flessione nella seconda metà del campionato, al netto della prestigiosa (e unica) vittoria conquistata a Torino con la Juventus: il 21 marzo scorso. Da allora solo passi falsi per la squadra guidata da Pippo Inzaghi, scivolata al terz’ultimo posto della classifica e di conseguenza più fragile anche dal punto di vista psicologico: nonostante l’incoraggiamento prima del fischio d’inizio dei tifosi giallorossi, accorsi in massa all’esterno dell’impianto.

Lykogiannis pesca subito il jolly

A rendere ancora più in salita il pomeriggio di Schiattarella e compagni è stata però soprattutto la rete subita dopo soli 52 secondi per una prodezza di Lykogiannis, che ha pescato il jolly dalla grande distanza e ha sorpreso il portiere Montipò con una beffarda parabola: tiro a giro e pallone spedito all’incrocio dei pali. Ma i sardi hanno legittimato il loro vantaggio con un approccio migliore alla gara: coraggioso e concreto. Semplici ha ordinato ai suoi giocatori (schierati con il 3-4-1-2 e Nainggolan trequartista) di spingere forte sull’acceleratore ed è stato premiato dal gol, che ha impresso subito la prima svolta alla partita.

Lapadula fa pari, poi Cragno salva

L’avvio choc non ha tuttavia spedito al tappeto il Benevento, bravo a aggrapparsi al suo orgoglio e capace anche di tirare fuori i muscoli, con un atteggiamento aggressivo che ha costretto il Cagliari a perdere dei metri, fino a trasformare in un bunker l’area di Cragno. Ma le occasioni per la squadra di Inzaghi sono fioccate comunque e i sardi hanno pagato a carissimo prezzo un disimpegno frettoloso di Ceppitelli: pressing vincente di Caprari e assist filtrante per Lapadula, bravo a trovare il pareggio con un tocco morbido sull’uscita del portiere avversario (16′). Il risultato è dunque ritornato in fretta in equilibrio e sulle ali dell’euforia i giallorossi hanno costruito tre limpide chance per il raddoppio, con la colonna sonora dei fuochi d’artificio esplosi all’esterno del Vigorito. Due volte ci ha provato il guizzante Caprari (30′ e 44′) e in mezzo c’è stato il colpo di testa in mischia di Schiattarella (38′): tutti gli assalti sono stati però frustrati dai riflessi super di Cragno, migliore in campo all’intervallo.

Pavoletti non perdona

È stato dunque il Benevento a ritornare negli spogliatoi con molti rimpianti, mentre il Cagliari si è progressivamente squagliato per la preoccupazione e il gran caldo, vanificando il suo ottimo avvio di gara sotto gli occhi dell’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo. Per questo Semplici è stato costretto a correre ai ripari con il passaggio alla difesa a quattro, rinforzata con l’ingresso di Zappa. Ma a dare una mano ai sardi è stato soprattutto il momento di pausa che si sono dovuti concedere i rivali, dopo il grande sforzo fatto per risalire la corrente nel primo tempo. Le emozioni sono quindi diminuite e i portieri non hanno corso pericoli: al netto di un tiro cross dell’indomabile Lapadula, intercettato dal solito Cragno. Dei ritmi più bassi hanno tuttavia beneficiato con il passare dei minuti Nainggolan e compagni, facendo valere la loro maggiore qualità nel possesso palla e nel fraseggio a centrocampo: sfruttati con efficacia nell’azione che ha spezzato di nuovo l’equilibrio. Una manovra avvolgente ha permesso infatti a Nandez di presentarsi al cross dalla linea di fondo e sulla dolce parabola (19′) ha avuto quasi gioco semplice Pavoletti: svettando di testa su Glik e superando l’incolpevole Montipò.

Rigore cancellato, Joao Pedro chiude i giochi

Inzaghi allora è stato costretto ad aggrapparsi ai cambi e con le poche forze rimaste il Benevento si è riportato in avanti, senza peraltro trovare gli sbocchi necessari per rendersi veramente minaccioso. Negativo l’impatto dalla panchina dell’attaccante argentino Gaich, lento e poco combattivo. Ma nel finale la partita s’è riaccesa lo stesso ed è stata decisa da un episodio molto dubbio. L’arbitro Doveri ha punito infatti con il calcio di rigore (40′) un’entrata fuori tempo di Asamoah su Viola, che aveva bruciato sul tempo il difensore avversario. Contatto tanto lieve quanto chiaro, sia pure involontario. Mazzoleni ha però richiamato al Var il direttore di gara e il tiro dal dischetto è stato cancellato, tra le inutili proteste dei giallorossi. Poi nel recupero è stato facile per Joao Pedro sferrare il colpo del ko.

Benevento-Cagliari 1-3 (1-1)

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò, 27 Depaoli (72′ Letizia), 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba, 56 Hetemaj (72′ Improta), 28 Schiattarella (66′ Viola), 29 Ionita, 19 Insigne (66′ Gaich), 17 Caprari (76′ Di Serio), 9 Lapadula (12 Manfredini, 22 Lucatelli 8 Tello, 13 Tuia, 14 Dabo, 26 Sanogo, 58 Pastina). All.: F.Inzaghi.

Cagliari (3-4-1-2): 28 Cragno, 23 Ceppitelli, 2 Godin, 44 Carboni (46′ Zappa), 18 Nandez, 14 Deiola (88′ Rugani), 8 Marin (88′ Duncan), 22 Lykogiannis (76′ Asamoah), 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti (93′ Cerri) (1 Aresti, 31 Vicario, 3 Tripaldelli, 9 Simeone, 15 Klavan, 16 Calabresi, 40 Walukiewicz). All.: Semplici.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Reti: nel pt 2′ Lykogiannis, 16′ Lapadula; nel st 19′ Pavoletti, 48′ Joao Pedro.

Ammoniti: Schiattarella, Pavoletti, Tello, Deiola.

Recupero: 2′ e 5′.

Angoli: 4-5.





