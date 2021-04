Benevento-Udinese 2-4: friulani quasi salvi, i campani ora rischiano grosso

Pubblicità

BENEVENTO – L’Udinese sbanca 4-2 il “Vigorito” di Benevento e compie un passo forse decisivo per la salvezza. Continua invece la crisi del Benevento che non vince da oltre un mese (dall’impresa in casa della Juventus) e che ora rischia l’aggancio da parte del Cagliari. Per i friulani a segno Molina, Arslan, Stryger-Larsen e Braaf, inutili per i giallorossi le reti di Viola su rigore e Lapadula.

<<La cronaca della gara>>

Arslan croce e delizia

Inzaghi sceglie Sau come partner di Lapadula, Gotti ritrova De Paul (assente per squalifica contro il Torino) e gli effetti si vedono dopo appena 4′. Il fantasista argentino trova un corridoio perfetto per l’inserimento dalla destra di Molina che trafigge Montipo’ per la prima rete in Serie A. Per i padroni di casa la prima grana è l’infortunio di Sau (sospetto stiramento) che deve lasciare il campo a Gaich. Poi il protagonista, nel bene e nel male, è Arslan. Il centrocampista turco raddoppia alla mezzora con un preciso tiro dal limite, ma tre minuti dopo sbaglia un comodo retropassaggio di testa nella propria area: Lapadula ne approfitta e viene atterrato da Musso, che rimedia anche l’ammonizione che gli farà saltare Udinese-Juventus di domenica prossima. Dagli 11 metri Viola realizza il terzo penalty consecutivo e riapre la gara.

Prima gioia per Braaf

La ripresa inizia esattamente come il primo tempo. Passano 3′ e De Paul confezione il settimo assist stagionale pescando l’inserimento di Stryger-Larsen che con un tuffo di testa supera Montipo’. Okaka fallisce il poker calciando alle stelle da ottima posizione, Gotti lo sostituisce con Braaf che al 73′ ripaga la fiducia: il 18enne attaccante olandese salta secco Glik e trova il gol del 4-1 che gli consente di essere il marcatore più giovane del campionato (31 agosto 2002). Le “Streghe” collezionano dieci corner, ma non è un caso che la retroguardia bianconera non abbia subito nemmeno un gol da calcio d’angolo. Nel finale c’è gioia meritata per Lapadula (il migliore dei suoi) che finalizza un bel triangolo con Iago Falque per il 2-4 che rende meno pesante la sconfitta. Per Inzaghi però i numeri sono impietosi e sabato prossimo c’è la trasferta contro il “suo” Milan. Umore opposto per l’Udinese che, salvo suicidi sportivi, può ritenersi salva.

BENEVENTO-UDINESE 2-4 (1-2)

BENEVENTO (3-5-2): Montipo’; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli (11′ st Ionita), Hetemaj (11′ st Iago Falque), Viola (1′ st Schiattarella), Dabo (25′ st Insigne), Improta; Sau (24′ pt Gaich), Lapadula. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Di Serio, Pastina, Diambo. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan (10′ st Makengo), Stryger Larsen (25′ st Samir); Pereyra; Okaka (25′ st Braaf). In panchina: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, De Maio, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

RETI: Molina al 4′, Arslan al 31′, Viola (rig) al 34′, Stryger Larsenal 49′, Braaf al 73′ e Lapadula all’83’.

AMMONITI: Musso, Walace e Schiattarella.

ANGOLI: 10-1 per il Benevento.

RECUPERO: 5′ e 4′.





