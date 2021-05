Benevento, Vigorito attacca Mazzoleni: “E’ una vergogna, ammazza le squadre del Sud”. Inzaghi: “Siamo stati derubati”

“Tutta Italia ha visto quello che non ha visto Mazzoleni”. Oreste Vigorito è infuriato dopo la sconfitta del Benevento con il Cagliari. Il presidente giallorosso se la prende pesantemente soprattutto con l’arbitro di Bergamo che era al Var e ha richiamato l’arbitro Doveri in occasione del rigore prima assegnato e poi cancellato ai sanniti nel finale di gara quando il punteggio era di 2-1 per i sardi: “Ho ricevuto messaggi, non da Benevento, che mi dicono che quando c’è una squadra del Sud da ammazzare si chiama Mazzoleni… Io dico che, quantomeno, è stato inopportuno richiamarlo dopo quanto era successo domenica scorsa (Mazzoleni era al Var anche in occasione di Napoli-Cagliari in cui aveva segnalato a Fabbri una spinta di Osimhen a Godin in occasione del gol del 2-0 degli azzurri, poi annullato, ndr). Il mio non è uno sfogo è una denuncia. Se mi vuole querelare faccia pure: ho le spalle grosse”.

Benevento-Cagliari 1-3, i sardi fanno il colpo e vedono la salvezza dal nostro inviato Marco Azzi 09 Maggio 2021

“Il Var utilizzato così fa solo danni”

Vigorito se la prende con la moviola più che con l’arbitraggio di Doveri: “Io non ho mai contestato gli arbitraggi in 11 anni. Ero favorevole inizialmente al Var ma se viene utilizzato in questa maniera si fanno solo danni. Il Var non può cancellare un anno di sacrifici. Doveri a Viola ha definito il tocco di Asamoah ‘leggero’. Sembra strano dopo quello di Osimhen di una settimana fa… I falli sono falli. Io credo che con i mezzi a disposizione il calcio possa fare a meno di filosofie e teoremi su tocchi leggeri o tocchi pesanti…”, conclude amareggiato.

Inzaghi: “Siamo stati derubati”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Filippo Inzaghi: “Vogliamo retrocedere con le nostre gambe, ringrazio la mia squadra perché ha fatto una grande partita, siamo stati superiori al Cagliari, li abbiamo costretti a cambiare sistema, sono orgoglioso di loro. Ma negli spogliatoi ho detto che dobbiamo ancora crederci. Ho visto i ragazzi piangere, si sentono derubati e questo mi dispiace molto. Sono nel calcio da molto ed è brutto, non doveva andare così. Se dicono che il tocco è lieve e l’arbitro fischia rigore, il Var non può intervenire. E’ successa la stessa cosa nell’episodio di Osimhen la settimana scorsa. Se metti la stessa persona al Var – Mazzoleni – dopo una settimana crei sospetti che non fanno bene al calcio”.

La senatrice Lonardo (moglie di Clemente Mastella) presenta una interrogazione parlamentare

La senatrice del gruppo misto Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio Mario Draghi “per chiedere di riferire al Parlamento sulla strana vicenda della presenza dell’arbitro di calcio Mazzoleni sia a Napoli che a Benevento”. Lonardo ricorda che “in entrambi i casi era il Cagliari a giocare, e nei due casi Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favoreggiando così la squadra avversaria.

Chiederò al presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l’idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta”, conclude Lonardo.