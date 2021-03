Beppe Sala passa con i Verdi europei, il sindaco spariglia e il Pd era avvisato: “Non cambia molto, gli restiamo fedeli”

Pubblicità

Nel nascente e rifondato partito verde italiano – il processo è in corso, per il via se ne parlerà a luglio – la notizia dell’arrivo di Beppe Sala è accolta con grande soddisfazione. In casa Pd la notizia, seppur commentata senza strali, fa ovviamente discutere. Per dirla con le parole di Piefrancesco Majorino, “è l’ulteriore certificazione delle difficoltà del Pd e della necessità di ripensarlo totalmente”.

Beppe Sala: “La mia svolta green. Vado con i Verdi europei: tra i dem troppe correnti” di Piero Colaprico 11 Marzo 2021

Comunque, “la prima cosa è fare di tutto perché Beppe Sala venga rieletto sindaco di Milano”, ragiona il presidente del gruppo verde al Parlamento europeo, Philippe Lamberts. “Dopo, l’obiettivo è costituire un gruppo verde forte nel Parlamento italiano. Credo alla legge di gravità in politica: quando una persona si unisce ad un polo politico, incoraggia anche gli altri a farlo. Penso che i gesti di Sala a Milano e dei tre alla Camera possano incoraggiare altri a fare lo stesso”. Il riferimento è al gruppo “Facciamo Eco” nato su impulso di Rossella Muroni (proveniente da Leu), Lorenzo Fioramonti (ex ministro dei 5 Stelle) e Alessandro Fusacchia (eletto con +Europa).

La campagna acquisti ecologista si è arricchita poi di altri due ex M5S, così com’era avvenuto a dicembre proprio al Parlamento europeo, con quattro 5 Stelle passati ai Green. “A Sala ho detto che i Verdi devono essere civici e solidali – sottolinea Angelo Bonelli, già coordinatore della Federazione dei verdi – ed occupare uno spazio politico centrale nella società italiana che sappia dialogare con il mondo economico e quelle realtà sociali a partire da quale cattoliche che si riconoscono nell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco: giustizia sociale e ambientale, difesa diritti umani e civili. Questo progetto e questa impostazione ha affascinato Sala e ora dobbiamo lavorare insieme a lui affinché diventi il primo sindaco verde di Milano”.

Come detto, per un Pd già attraversato dalla crisi interna, l’allontanamento di Sala non è una buona notizia. “Il nostro partito – evidenzia la segretaria della federazione metropolitana, Silvia Roggiani – è al centro e protagonista di una grande trasformazione della città, anche sul tema della transizione ecologica, e penso alle scelte legate all’urbanistica e alla mobilità in due giunte guidate da due sindaci non iscritti al Pd. Alla luce di questo credo che la collaborazione avuta finora, continuerà ad essere tale. Conoscevamo la scelta di Sala e non avrà conseguenze a livello amministrativo, dove continueremo a portare avanti azioni coraggiose, perno della coalizione”.

Un ex verde oggi Pd come Carlo Monguzzi aggiunge che “da ambientalista non posso che essere felice del fatto che Beppe abbracci fino in fondo la causa della transizione ecologica. Ma ora in comune bisogna cambiare radicalmente registro, passando dalle parole ai fatti, sennò sarà solo un pochino di riverniciatura di verde”. Per il capogruppo dem a Palazzo Marino Filippo Berberis è “una scelta che nulla toglie, anzi rafforza, l’impegno di tutti noi sui temi ambientali sempre più importanti per lo sviluppo di Milano”. Critiche aperte invece da destra (vedi l’ex vicesindaco Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia, “Sala è un camaleonte”; oppure il commissario della Lega Stefano Bolognini, “questo per il Pd è uno smacco”) e dalla sinistra-sinistra di Milano in Comune, che candida a sindaco Gabriele Mariani, appoggiato anche da una lista di comitati ambientalisti cittadini. “Le persone che vivono nelle periferie hanno visto aumentare il biglietto Atm a 2 euro, la Milano bella per pochi a spese di molti non pare un modello ecosostenibile”.





