Beppe Sala passa con i Verdi europei, Vula Tsetsi: “Benvenuto, fai una scelta coraggiosa per rilanciare l’ecologia”

La greca Vula Tsetsi, segretario generale del gruppo dei verdi al Parlamento europeo – è stata eletta a Strasburgo per la prima volta nel 2004 – è raggiante: “Con Beppe Sala si aprono grandi possibilità per i verdi italiani”.

Beppe Sala: “La mia svolta green. Vado con i Verdi europei: tra i dem troppe correnti” di Piero Colaprico 11 Marzo 2021

Partiamo dal principio. Come nasce il rapporto tra voi e il sindaco?

“Siamo in contatto con lui da un po’ di mesi. Stiamo investendo politicamente sull’Italia, cercando di mettere in rete personalità diverse e non direttamente riconducibili alla tradizione dei Verdi, con i quali comunque collaboriamo da anni. Un esempio è il nuovo gruppo parlamentare con Rossella Muroni. Sala ha dimostrato in diverse questioni ecologiche molta sensibilità e la sua è una scelta coraggiosa, non sono in molti nel sud Europa ad abbracciare convintamente le nostre idee. Abbiamo una buona rete di sindaci verdi a livello continentale e questo è un altro tassello di prim’ordine. Tutti parlano di transizione ecologica oggi, ma il timore che alla fine tutti si traduca in un semplice greenwashing è alto”.

Quali scelte di Sala di questi anni avete apprezzato e su cosa invece si potrebbe fare meglio?

“Sull’obiettivo di avere servizi di prossimità, sugli spazi verdi, sulle piste ciclabili, l’impostazione è quella corretta e lo dico anche da urbanista. Bisogna fare di più sull’inquinamento dell’aria, penso ne sia cosciente lo stesso sindaco, è un problema da non sottovalutare specie nelle grandi città. Ma servono politiche innovative, di educazione e di implementazione dei servizi pubblici, però Milano è comunque una città di innovazione che vuole promuoverla ancora di più in senso ambientale. Non è qualcosa di facile, fare il sindaco è più difficile che fare il ministro…”.

Beppe Sala passa con i Verdi europei, il sindaco spariglia e il Pd era avvisato: “Non cambia molto, gli restiamo fedeli” di Matteo Pucciarelli 12 Marzo 2021

Che spazio c’è in Italia per un partito, un movimento, ambientalista?

“Penso enorme, da fuori vediamo che nel vostro Paese c’è difficoltà a riconoscersi in una opzione politica coerente. Allo stesso tempo nei paesi del sud europeo i partiti verdi fanno fatica a emergere. Per questo occorre aprirsi e rigenerarsi per poter attrarre nuove persone. Serve un esercizio di rinnovamento, avendo la capacità di spiegare che l’ecologia non è solo una questione ambientale ma anche una nuova economia sostenibile che può produrre milioni posti di lavoro legati agli investimenti per il verde, e assieme a tutto questo giustizia sociale. Serve essere vicini alle preoccupazioni dei cittadini rispetto alla trasformazione e al cambiamento dei modelli produttivi, spiegando che un nuovo sistema si accompagna a maggiore equità. Infine sono preoccupata di vedere destra ed estrema destra così presenti e protagonisti nel vostro dibattito”.

Di transizione ecologica e ambiente però parlano molto i 5 Stelle, non temete che lo spazio in realtà sia già occupato da loro?

“Al Parlamento europeo hanno bussato alla nostra porta due volte, la scorsa legislatura e questa. Ma avevamo dubbi sulla loro organizzazione interna, che non ci pareva chiara, e sul fatto che si ritengono non ideologici: quindi ad esempio contrattavano con Farage e allo stesso tempo con noi. E poi aggiungo che una volta al governo hanno fatto poco all’atto pratico. Ora cercano di riempire uno spazio perché è l’unico argomento che li tiene insieme, ma c’è un abisso tra ciò che dicono e ciò che poi fanno. Non sono impressionata dai giochi di comunicazione. Le persone chiedono alternative vere”.

Storicamente in Italia i Verdi sono associati ad una storia di sinistra radicale, ora il vostro approccio sembra meno dogmatico: siete però ancora saldamente ancorati al progressismo?

“Assolutamente sì, lo siamo. In molti paesi europei si è partiti da sinistra, ma poi la sinistra non è la stessa in tutti i paesi e in genere il nostro è un orientamento di centrosinistra. Però è uno spazio che non si definisce più schematicamente, di certo ambiente, lotta alle disuguaglianze, femminismo, sono principi basilari”.

Tornando a Sala: ma ci si può iscrivere a un partito europeo senza passare da quello italiano?

“Il sindaco ha firmato una carta dei valori fondamentali, sull’iscrizione si procederà più avanti, è solo l’inizio di una collaborazione che lo vedrà in primo piano assieme a noi”.





