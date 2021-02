Berlusconi: “Amo così tanto Milano che a volte tifo Inter”

Tanto atteso è stato il ritorno al vertice del calcio milanese, che anche Silvio Berlusconi ha dovuto fare una clamorosa rivelazione: “Mi sono trovato senza volerlo a tifare per l’Inter, sono uno che ama molto la sua città. Naturalmente il cuore nel derby è milanista. È una milanesità che mi è venuta fuori naturale”.

“Ma nel derby comunque tifo per il Milan”

L’ex premier lo ha detto, nel ruolo di patron del Monza, a margine di un evento legato al club brianzolo. “Il mio cuore è milanista e rimarrà sempre milanista, ma se prima vedevo l’Inter senza partecipare all’emozione, ora quando è in campo, da milanese tengo, per l’Inter. Nel derby comunque farò il tifo per il Milan”. Berlusconi non ha perso nemmeno l’abitudine di intervenire sulle cose di campo, e sulle formazioni schierate dai tecnici delle sue squadre. Così è toccato anche al Monza, che dopo una lunga rincorsa, la settimana scorsa è stato sconfitto a sorpresa in casa dal Pisa: “Il Monza? Deve mettersi in campo con una sistemazione diversa rispetto a quella delle ultime partite, Balotelli deve essere servito di più. Ma ho la sicurezza che se Boateng (presente durante la conferenza stampa, ndr) smetterà di sbagliare i rigori andremo in Serie A”, ha detto dopo la presentazione di uno spot di uno sponsor del club. L’ad Galliani ha però assicurato che “Brocchi gode della nostra totale fiducia, il Monza può raggiungere l’obiettivo che è quello della Serie A”.

“Ibra al Monza? Finisca alla grande al Milan”

L’ex dirigente rossonero invece sulla questione del derby Milan-Inter si è distaccato da Berlusconi: “Non posso dire quello che ha detto il presidente Berlusconi sull’Inter, io sono troppo tifoso del Milan. La partita di Belgrado potrebbe essere un handicap visto il rientro nella notte ma speriamo di noi. Ibrahimovic deve rinnovare? Da tifoso lo vorrei ancora vedere giocare, ma non voglio dare consigli, il Milan è ben gestito. Può venire al Monza? Lui è carino e gentile ma è un filino costoso, se non rinnova e noi l’anno prossimo saremo in Serie A magari ci faremo un pensierino”. E anche lo stesso Berlusconi su Ibra ha rilanciato: “Deve finire alla grande la sua carriera e gli consiglio di finirla al Milan”.