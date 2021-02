Bertolaso guida il piano vaccini e Moratti pensa a farli produrre in Lombardia

Pubblicità

In Lombardia, superata la soglia dei 300mila vaccinati contro il Covid-19. In arrivo, 84mila altre dosi prodotte da Pfizer e 10mila di Moderna. E dall’8 febbraio anche il vaccino di Astrazeneca, che può essere somministrato solo fino ai 55 anni. Oggi arriva in Regione Guido Bertolaso che coordinerà il piano per la vaccinazione di massa e Letizia Moratti sonda le aziende farmaceutiche lombarde per verificare la possibilità di produrre vaccini su licenza delle multinazionali proprietarie dei brevetti. La vicegovernatrice e assessora regionale al Welfare, Letizia Moratti snocciola i numeri che comunicherà nel suo intervento in Consiglio regionale. Poche ore prima, l’aula del Pirellone voterà la mozione di sfiducia che l’opposizione di centrosinistra ha presentato contro il governatore Attilio Fontana.

Tornando i vaccini, a ieri, sono state inoculate 300.226 mila dosi. Di cui, 201.421 a donne e 98.764 a uomini. Nella maggior parte dei casi (85.191) si è trattato di cittadini tra i 50 e i 59 anni di età. Seguiti dalle vaccinazioni di quelli della fascia tra i 40 e il 49 anni che sono state 61.587. Fanalino di coda nella classifica dei numeri i giovanissimi tra i 16 e i 19 anni, che sono stati solo 292. Le dosi scarseggiano e la fase 2 della campagna di vaccinazione prevista per fine marzo si avvicina. Si tratta di un’operazione che coinvolgerà 700mila ultraottantenni e due milioni di lombardi tra i 60 e i 79 anni. Più i pazienti cronici o fragili segnalati dalle Ats indipendentemente dalla loro età. La riunione tecnica con il commissario nazionale Codiv, Domenico Arcuri, è servita solo per fare il punto della situazione. Oggi il ministro Francesco Boccia convocherà le regioni.

Ed ecco che in Regione arriva Guido Bertolaso che avrà il compito di coordinare la campagna di vaccinazione di massa. Ieri, l’ex numero uno della Protezione civile, che aveva seguito le prime fasi della creazione dell’ospedale Covid nei padiglioni della Fiera all’ex Portello era già a palazzo Lombardia. Anche se l’annuncio ufficiale della nuova collaborazione sarà dato solo oggi in una conferenza stampa. Bertolaso resterà uno dei cinque fiduciari del governatore Attilio Fontana e si occuperà della campagna di approvvigionamento dei vaccini. Si tratterà anche di individuare le strutture (una ogni 40mila abitanti) che si occuperanno della fase due della campagna di vaccinazione.

Nel frattempo, Letizia Moratti sta verificando la possibilità che alcune industrie farmaceutiche lombarde possano produrre i vaccini mancanti, su licenza dei colossi internazionali che sono proprietari dei bevetti. La Lombardia infatti è la prima in Europa nella produzione di farmaci. Un percorso, però, che si starebbe rivelando stretto, dal momento che sia Assolombarda che Farmindustria avrebbero fatto presente a Moratti che occorrerebbero dai sei agli otto mesi per riconvertire le linee di produzione per produrre i vaccini anti Covid. Anche nel caso l’Unione europea decidesse di optare per la “licenza obbligatoria” prevista nei casi di emergenza.

L’opposizione di centrosinistra affila le armi. Michele Usuelli di +Europa ha presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere i numeri della Regione e dell’Istituto superiore di sanità. Mentre Elisabetta Strada dei Civici europeisti annuncia un’interrogazione per sapere se anche in Lombardia “è vero che vengono buttate a fine giornata dosi scongelate di vaccino che avanzano”. Aggiungendo che se fosse così sarebbe “uno spreco economicamente e eticamente inaccettabile”.





