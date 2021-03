Beyoncé derubata, bottino da un milione di dollari

Pubblicità

Pubblicità

Beyoncé è stata derubata. Il bottino dei ladri è di 1 milione di dollari. I malviventi si sono introdotti, per due volte di seguito, in tre depositi della cantante nell’area di Los Angeles e sono fuggiti con vari oggetti tra i quali vestiti e borse di lusso. I depositi colpiti sono quelli presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la production company della 39enne artista texana, ma gli oggetti sottratti nel primo colpo appartenevano tutti – come riporta TMZ – a “Queen Bey”.

La polizia di Los Angeles per ora non ha effettuato arresti. Reati di questo genere sono in crescita: recentemente ignoti hanno saccheggiato anche un deposito con foto e abiti di Miley Cyrus.

Due settimane fa Beyoncé, alla 63esima edizione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica, ha vinto quattro premi che le hanno fatto conquistare il record come artista donna più premiata nella storia dei Grammy, con ben 28 statuette.





Go to Source

Tweet Share Pinterest