Bezos: “La mia nuova vita tra stampa, imprese spaziali e beneficenza”

ROMA – Era partito quasi 30 anni fa con un piccolo progetto nel suo garage, e poi Jeff Bezos ha costruito uno degli imperi commerciali di maggior successo al mondo ed è diventato la persona più ricca del pianeta. E ieri ha deciso che non sarà più l’amministratore delegato del gigante della tecnologia preferendo concentrare le sue energie su altri affari e iniziative filantropiche: “Non vado di certo in pensione”, ha precisato.

Bezos, 57 anni, ha fondato Amazon nel 1994 e l’ha fatto crescere fino a diventare un colosso che domina la vendita al dettaglio online, con musica e tv in streaming, generi alimentari, cloud computing, robotica, intelligenza artificiale e altro. “Questo viaggio è iniziato circa 27 anni fa”, ha detto Bezos in una lettera ai dipendenti di Amazon.

“Per quanto io balli ancora il tip tap in ufficio, sono entusiasta di questa transizione”, ha proseguito spiegando che resterà impegnato in Amazon, ma che vuole dedicare tempo alle sue altre attività, tra cui il quotidiano Washington Post e la società spaziale privata Blue Origin. Non solo, ma vuole concentrarsi anche sulle sue iniziative filantropiche che includono il suo Day One Fund e il Bezos Earth Fund, a cui l’anno scorso ha fatto una donazione di 10 miliardi di dollari.

“Non ho mai avuto più energia di ora, e non intendo di certo andare in pensione. Sono super appassionato dell’impatto che penso che queste organizzazioni possano avere”, ha spiegato.

La mossa di Bezos arriva dopo che la sua ex moglie MacKenzie Scott aveva l’anno scorso monopolizzato i riflettori nell’arena filantropica impegnandosi a donare la maggior parte della sua ricchezza a cause sociali: ha donato tra i 4 e i 6 miliardi di dollari a una varietà di organizzazioni scelte con l’aiuto di consulenti.

La partecipazione di Jeff Bezos in Amazon gli conferisce un patrimonio personale di circa 196 miliardi di dollari, rendendolo l’individuo più ricco del mondo, primato ora conteso dal fondatore di Tesla Elon Musk.

L’inclinazione di Bezos per gli esperimenti risale ad una giovane età: aveva cercato di smantellare la sua culla da bambino. Sua madre era un’adolescente quando Bezos nacque, ad Albuquerque, New Mexico, il 12 gennaio 1964. Quando il figlio aveva circa quattro anni, si risposò e Jeff venne adottato legalmente dal suo patrigno immigrato cubano che lavorava come ingegnere in una società petrolchimica. “Mio padre è venuto qui da Cuba da solo, senza parlare inglese, quando aveva 16 anni, e da allora ha fatto il c… a tutti”, cosi’ lo ricorda Bezos in un tweet.

Sin da giovane, era incantato dall’informatica quando l’industria IT era ancora agli inizi e quindi decise di iscriversi a Ingegneria alla Princeton University. Dopo la laurea, trovò lavoro in una società di investimenti a Wall Street. Ma dopo quattro anni, a sorpresa, lasciò la sua posizione ben pagata, e sostenuto finanziariamente dai genitori, decise di aprire una libreria online chiamata Amazon.com.

Guardando indietro al viaggio fatto finora, ha voluto lasciare un consiglio nella sua lettera d’addio ai dipendenti: “Continuate a inventare, e non disperate anche se all’inizio l’idea sembra folle”.





