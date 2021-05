Bill e Melinda Gates, è divorzio: annunciata la fine del loro matrimonio

Pubblicità

Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio – si legge nella nota – negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva”.

“Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione – scrivono – ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita”.

Il fondatore di Microsoft e alfiere della campagna globale di vaccinazione contro il coronavirus, il 65enne Bill Gates, e la moglie Melinda, 56 anni, sono a capo di una rete di organizzazioni in prima linea nella creazione di programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Nel 2019 un’altra coppia celebre e ricchissima decise di sciogliere il matrimonio: MacKenzie Scott e il marito Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Dopo il divorzio dal marito, che le ha lasciato una fortuna, Scott ha dedicato gran parte del suo tempo alle attività filantropiche in cui ha impegnato almeno 4 miliardi del suo patrimonio, e quest’anno si è risposata con un insegnante, Dan Jewett.





