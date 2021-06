Blinken a Roma, via al vertice anti Isis. Di Maio: “Terroristi sconfitti ma non sradicati”

Pubblicità

ROMA – “La pandemia ha confermato che solo facendo leva su multilateralismo e collaborazione internazionale possiamo affrontare le sfide del nostro tempo. Questa Coalizione ne è un esempio: riunisce Continenti diversi, valorizza l’apporto di ciascun membro, è flessibile per conciliare i diversi punti di vista. Abbiamo ottenuto importanti successi, ma molto resta da fare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo la ministeriale della coalizione anti-Isis a Roma.

“Sono lieto di darvi il benvenuto a Roma alla ministeriale plenaria della Coalizione anti-Daesh, che ho il piacere di co-presiedere con il Segretario di Stato Antony Blinken. Ringrazio il collega e amico Tony e il Dipartimento di Stato per l’eccellente lavoro di squadra con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’organizzazione di questa riunione”, ha detto il titolare della Farnesina.

Di Maio, Isis sconfitto ma non sradicato. “Un nostro contingente in Iraq”

“Isis è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato. Per questo l’Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto della sovranità irachena e in pieno accordo con Baghdad, un significativo contingente militare con l’obiettivo di rendere il Paese capace di affrontare la minaccia in autonomia”. Lo ha detto Di Maio aprendo la ministeriale. “Ci stiamo preparando anche a incrementare la nostra partecipazione alla missione Nato in Iraq e ad assumerne il comando dopo il turno assicurato dalla Danimarca”.

Iraq e Siria, Blinken: “Priorità a resiue cellule di terroristi”

Tra le priorità della Coalizione Globale per la lotta a Daesh c’è la lotta “agli elementi residui in Iraq e Siria” per evitare che il Califfato riprenda terreno in questi due Paesi. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, nel saluto introduttivo.

Di Maio: “L’Isis minaccia l’Africa” e ringrazia i Paesi africani presenti

“Proprio per il rilievo acquisito dalla minaccia di Daesh in Africa oggi, propongo ai partner della Coalizione di esaminare la possibilità di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all’Africa, che affronti la problematica nel suo insieme, al di là dei Gruppi di Lavoro tematici già esistenti. Un gruppo che valorizzi al meglio la partecipazione dei Paesi africani interessati a fornire il loro contributo”, propone il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Ha voluto ringraziare, in particolare, i rappresentanti di Burkina Faso, Ghana e Mozambico, presenti come osservatori. “L’Italia farà la propria parte impegnandosi per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile anche in quest’area prioritaria per la nostra politica estera. Come ho confermato nelle mie recenti missioni nella regione, continueremo a rafforzare la presenza diplomatica, a partecipare alle principali missioni internazionali e a dare il nostro contributo per lo sviluppo sostenibile e la gestione del fenomeno migratorio, attraverso attività di capacity building”.





