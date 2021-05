Bob Dylan: la ballata di Mister Tamburino

Pubblicità

Pubblicità

Non è possibile scegliere dieci dischi che possano rappresentare la discografia di Bob Dylan. Però era necessario farlo. Si cercherà, qui, di rimediare dando qualche spiegazione. Bisognava rinunciare a rappresentare tutte le fasi di Dylan: gli anni Settanta sono ricordati solo da Blood on the Tracks, il che è una follia perché bisognerebbe almeno metterci Self Portrait, disco di cui uno dei più accreditati critici americani, Greil Marcus, scrisse una famosa recensione che iniziava dicendo: “What is this shit?” (“Che cos’è questa merda?”) e che invece, nel 2013, firma una prefazione entusiastica nel libretto che accompagna Another Self Portrait, nuova versione dell’album uscita nel 2013 dove tra demo, versioni alternative, pezzi mai pubblicati, si vede un altro artista, in perenne trasformazione.

E cosa dire della colonna sonora del film Pat Garrett & Billy the Kid (1973) che contiene una delle canzoni più amate e più note di sempre, Knockin’ on Heaven’s Door? Uno dei brani di cui sono state realizzate più cover, da Bruce Springsteen a Eric Clapton, da Brian Ferry agli U2, fino ai più insospettabili come i Guns N’ Roses, che faranno rivivere al brano una seconda giovinezza nel 1991. E poi Desire, l’album realizzato tra le due parti del Rolling Thunder Revue, che non è un tour normale: anche in questo caso Dylan crea una nuova formula che farà scuola negli anni a venire, mescolando vari musicisti che appaiono con lui sul palco, da Joan Baez a Joni Mitchell, dalla violinista Scarlet Rivera, incontrata per strada, ad Allen Ginsberg. Era il 1975. Lo racconta l’inviato di Rolling Stone, Larry Sloman, in un libro affascinante, On the Road with Bob Dylan, che narra bene l’atmosfera del tempo: “Quello aveva in testa Dylan: partire. Solo un’ultima tazza di caffè (One More Cup of Coffee della canzone, appunto) e poi… sulla strada. Era in una fase completamente nuova della sua vita”.

Trovate la stessa atmosfera nel film di Martin Scorsese, Rolling Thunder Revue, uscito nel 2019, che è forse il più fedele in assoluto all’universo di Bob Dylan perché mescola realtà e finzione. Scorsese si inventa testimoni mai esistiti, come l’impresario che avrebbe finanziato l’evento, o storie fittizie come quella di Sharon Stone che nel film dice di essere andata in tour con Dylan a stirare camicie per Joan Baez. Lo stesso Dylan sta al gioco (e non c’è da stupirsi) dicendo di aver preso l’idea di dipingersi la faccia di bianco andando a un concerto dei Kiss (mentre è assai più probabile sia legato alla visione del film Amanti perduti di Marcel Carné).

E poi: niente dischi della ‘trilogia cristiana’ anche se Slow Train Coming meriterebbe, niente dagli anni Ottanta, anche se c’è l’eccellente Real Live, il bizzarro Empire Burlesque, il ritorno alla politica di Infidels e l’interessante Oh Mercy prodotto dal mistico Daniel Lanois. E poi, degli anni Novanta, non ci sono l’incredibile ritorno al folk di Good As I Been to You e, soprattutto, lo scarno World Gone Wrong. E non ci sono nemmeno la serie di dischi degli anni 2000 che ripescano le sue radici folk-blues, seppur mescolate con cose strane come un riferimento ad Alicia Keys (in Modern Times). E, se gli gira, fa pure un disco di canzoni di Natale (Christmas in the Heart), piazza uno stiloso Tempest e propone infiniti standard cantati in passato da Sinatra (Shadows in the Night, Fallen Angels, Triplicate). E, infine, ecco che in piena pandemia, nel 2020, con Rough and Rowdy Ways tira fuori un capolavoro degno di stare con i migliori album di un mistero chiamato Bob Dylan, il trickster, il jockerman, Mr. Tambourine. Buon ascolto.

Ogni generazione ha il suo inno

The Freewheelin’ Bob Dylan

1963

Columbia

Non è il primo album di Dylan. Quello, omonimo, era uscito l’anno precedente proponendo traditional, cover e due brani originali tra cui Song to Woody, dedicata al suo idolo, Woody Guthrie, che Bob era andato a trovare più volte in ospedale: in realtà la melodia del brano era basata su un pezzo dello stesso Guthrie, 1913 Massacre a sua volta ripreso da un altro traditional. Freewheelin’ però è il disco che, chi è nato negli anni Sessanta, conosce a memoria perché canzoni come Blowin’ in the Wind si cantavano ovunque: alle manifestazioni di protesta, con gli amici e si studiavano persino a scuola e in chiesa (!). È il famoso Dylan della ‘protesta’ con Masters of War, A Hard Rain’s A-Gonna Fall ma c’è già la sua affilata ironia in Talkin’ World War III Blues e l’amore struggente ma già strano di Corrina, Corrina.

Tra rabbia e Vangelo

The Times they are a-Changin’

1964

Columbia

Forse soltanto Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols ha saputo cogliere lo spirito di cambiamento dei tempi come questo disco, contribuendo a cambiarli a sua volta. Il paragone potrà sembrare blasfemo ai ‘dylanologi’ e non solo, eppure lo spirito del ventitreenne che cantava “there is a battle outside and it is ragin’/ It’ll soon shake your windows and rattle your walls/ for the times they are a-changin’” (“c’è una battaglia là fuori che sta infuriando/ che presto scuoterà le vostre finestre e farà tremare i muri/ perché i tempi stanno per cambiare”) non è molto diverso da quello del ventenne Johnny Rotten che urlava: “We’re the flowers in the dustbin/We’re the poison in the human machine/We’re the future” (“Siamo fiori nella spazzatura/ il veleno nella macchina/ siamo il futuro”). Cambia solo la musica.

Sulla strada con la mente

Bringing it all Back Home

1965

Columbia

“Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me/ I’m not sleepy and there is no place I’m going to (…)/ in the jingle jangle morning I’ll come following you”: la canzone è appena cominciata e siamo già dentro un sogno che racconta la voglia di fuggire, di andare da un’altra parte. Dove? Per esempio “attraverso gli anelli di fumo della mia mente/ tra le nebbiose rovine del tempo”. Ma chi è Mr. Tamburino? Molti, brutalmente dicevano ‘lo spacciatore’. Dylan serafico ai giornalisti che gli chiedevano se era una ‘drug song’ rispondeva: “Non ho mai fatto drug songs!”. Ma questo è ancora un disco di ribellione: “Io per la fattoria di Maggie non ci lavoro più/ ti dà una moneta/ ti chiede con un ghigno se ti stai divertendo” (Maggie’s Farm). E di cose splendide: “Il mio amore ride come i fiori/ regali d’amore non possono comperarla” (Love Minus Zero/No Limit).

Come una pietra che rotola via

Highway 61 Revisited

1965

Columbia

Semplicemente: uno dei dischi più importanti della storia della musica. Con dentro quella che per Rolling Stone è “la più grande canzone di tutti i tempi”: Like a Rolling Stone (e forse si poteva intuire visto che “il nome della rivista viene da un vecchio detto, da una canzone di Muddy Waters, dai Rolling Stones e da Bob Dylan”, scriveva nell’editoriale del primo numero il direttore Jann Wenner). Basterebbe quella, ma qui ci sono anche Desolation Row e Ballad of a Thin Man che contiene l’immortale, geniale verso: “Because something is happening here/ But you don’t know what it is/ Do you, Mister Jones?” ovvero “perché qui sta succedendo qualcosa/ ma tu non sai che cos’è/ non è vero, Mister Jones?”. Quante volte questa frase vi è rimbalzata nella mente quando vi è capitato di guardarvi intorno? Se non vi è successo, siete Mister Jones.

Il fantasma dell’elettricità

Blonde on Blonde

1966

Columbia

Non avrà mai scritto ‘drug songs’ ma ancora una volta Dylan è cripticamente geniale con una canzone che è tutto un gioco di parole tra “stone”, “pietra” e “stoned” “stonato”, “fatto” (Rainy Day Women #12 & 35). Ma non è il caso di fermarsi su un pezzo divertente ma forse un po’… stonato (perché non c’entra), ad aprire un album così magico, straziante, visionario, dolcissimo. Visions of Johanna è un’altra illuminazione infernale con la mi(s)tica: “The ghost of electricity howls in the bones of her face”. Qualunque cosa voglia dire è come se ti entrasse nei nervi e frugasse nel tuo ‘Inland Empire’ per dirla con David Lynch. E ancora: “Inside the museums, infinity goes up on trial”, “nei musei l’infinito va a processo”. Una frase che è come un koan zen, così come “When we meet again/ Introduced as friends” che fa male solo a scriverla, in Just Like a Woman.

Lente, languide canzoni d’amore

Nashville Skyline

1969

Columbia

La svolta country era arrivata già nel 1969 con John Wesley Harding, il primo album che Dylan registra a Nashville e che contiene un’altra delle canzoni che restano nella storia: All Along the Watchtower, piena di riferimenti biblici, la cui versione definitiva verrà realizzata l’anno successivo da Jimi Hendrix in Electric Ladyland. La sorpresa in Nashville Skyline è la ripresa di un brano che risale a Freewheelin’, Girl from the North Country, interpretato con Johnny Cash: lento, come sospeso nell’aria, con Dylan che sfoggia una nuova, limpida, sorprendente voce. Molte le polemiche perché la scena di Nashville rappresenta il country più conservatore ma Dylan, ancora una volta, va per la sua strada e fa bene. Lay, Lady, Lay (“lasciati andare, signora, su questo grande letto d’ottone”) è una canzone per fare l’amore.

Quando finisce una storia

Blood on the Tracks

1975

Columbia

Nel 2014, in Chronicles Volume 1 (il Volume 2 non è ancora uscito e chissà se uscirà mai), Dylan a proposito di Blood on the Tracks scrive che non ha niente a che fare con la dolorosissima separazione dalla moglie Sara ma è ispirato dalla letteratura russa, in particolare da Cechov. Peccato che nel libro di Howard Sounes dedicato a Dylan, che riporta opinioni di diverse fonti, il testo di Idiot Wind sarebbe stato riscritto per smussarlo e renderlo meno autobiografico, mentre anche altre canzoni vennero riregistrate perché Dylan non ne è convinto. Così, per lungo tempo, il primo test pressing di Blood on the Tracks è stato il ‘sacro Graal della musica’ finché nel 2019 viene ripubblicato in occasione del Record Store Day. Riascoltandolo possiamo dire che Dylan aveva ragione: la versione definitiva è superiore, con un brano come Tangled Up in Blue che entra a far parte delle canzoni immortali.

Il buio non è ancora arrivato

Time out of Mind

1997

Columbia

Una voce di carta vetrata che ti scava nell’anima: “Cammino attraverso strade morte/ cammino, cammino con te nella testa/ i miei piedi sono stanchi la mia mente è pesante”: è Love Sick, un mantra oscuro di oltre cinque minuti. Inizia così il disco della rinascita artistica di Dylan. E non poco merito va alla produzione di Daniel Lanois, che ritorna in gioco dai tempi di Oh Mercy. Quando Dylan gli fa leggere i testi che ha scritto per il nuovo album dice subito: “Erano parole dure, profonde, disperate: era quello il disco che volevo produrre”. Le discussioni non mancheranno tra loro ma il mondo saluterà un artista ritrovato. Not Dark Yet, Cold Irons Bound, Highlands sono grandi canzoni dalla luce oscura: “Non è ancora buio ma presto il buio arriverà”.

A sorpresa, un nuovo sound

Love and Theft

2001

Columbia

Ha ragione lo studioso Alessandro Carrera quando dice, citando una famosa e rivelatoria intervista a Playboy del 1978, che quella di Dylan non è solo una ricerca sulla parola ma una ricerca sul suono: “It’s that thin, that wild mercury sound” che da sempre agita i suoi sogni. Una perfezione del suono che non è quella del canone ma la sua idea, raggiunta in Blonde on Blonde e che ritrova in un disco diverso da tutto ciò che ha fatto prima. È un altro Dylan questo, che porta alla perfezione anche il suo metodo di “amore e furto” come dice il titolo, ripescando a piene mani, come sempre nell’Anthology of American Folk Music e in mille altre cose, tirando fuori pezzi che sono solo suoi anche quando non lo sono per niente. La partenza è fulminante con Tweedle Dee & Tweedle Dum seguita da Mississippi, capolavoro del disco, da ascoltare in due incantevoli versioni anche in Tell Tale Signs.

Io contengo moltitudini

Rough and Rowdy Ways

2020

Columbia

È il 27 marzo 2020, in piena pandemia, quando esce Murder Most Foul, un pezzo di quasi 17 minuti che per la prima volta nella carriera di Dylan finisce al primo posto in classifica dei singoli. Accompagnato da una raccomandazione: “State al sicuro, state attenti e che Dio sia con voi”. Quella canzone che inizia parlando dell’omicidio di John Kennedy e finisce con un elenco infinito di nomi di artisti, di opere, di citazioni: un affresco del mondo di ieri e di oggi, è una vera medicina in quei giorni. Segue I Contain Multitudes, citazione di Walt Whitman che lo ossessiona da tempo e con cui Dylan rivendica il diritto alle sue contraddizioni. “Non devo chiedere scusa a nessuno” dice in un altro verso. Il 19 giugno esce l’album: copertina perturbante che ricorda Shining o Twin Peaks. E, a 79 anni, con il 39esimo disco in studio, Bob Dylan incredibilmente è in testa alle charts. Il passato è il presente.





Go to Source

Tweet Share Pinterest