Bollette, mutui, rc auto: cos’è cambiato in un anno di pandemia

In questo ultimo anno tutto è cambiato, anche le tariffe dei servizi e i tassi di interesse di mutui e prestiti. Se il 2020 era stato, nonostante tutto, un anno di congiunture favorevoli, in questo primo trimestre 2021 assistiamo ad aumenti quasi in ogni settore. Pessime notizie soprattutto per le famiglie dove sono stati persi posti di lavoro ed è crollato il potere d’acquisto. Facile.it ha confrontato le tariffe di luce, gas, telefonia, rc auto, conti correnti, mutui e prestiti tra il gennaio 2020 e il gennaio 2021. Mentre per telefonia e conti correnti poco o nulla è cambiato, per tutti gli altri settori lo scenario muta in peggio.

Rc auto. È il settore che ha scatenato le maggiori polemiche in questi mesi: con un traffico automobilistico quasi azzerato per tutta la primavera 2020 e fortemente ridotto dall’autunno a oggi è calata – di conseguenza – anche l’incidentalità. I consumatori si sarebbero aspettati cali a due cifre, ma qui la delusione è stata cocente. I dati sono discordanti: quelli di Facile.it dicono che il premio medio a febbraio 2021 era di 464 euro, il 13,5% in meno rispetto a dodici mesi prima. L’ultima rilevazione di Unione nazionale consumatori, su base Istat (dove l’rc auto è nella stessa categoria delle polizze casa e salute) dice invece che il calo a livello nazionale è stato appena dell’1%. Per l’inizio del 2021 Facile.it individua una tendenza al rialzo: già da gennaio a febbraio l’aumento è stato dell’1,44%. Una buona notizia per la primavera è l’arrivo del contratto di base che renderà molto più semplice il confronto tra tariffe di compagnie diverse e aumenterà la possibilità di risparmiare.

Mutui. In questo ambito la pandemia ha inciso poco, le dinamiche macro-economiche sono in moto da anni e hanno continuato la loro marcia: tassi ai minimi storici per tutto il 2020. Nel 2021 arriveranno lievi aumenti ma la situazione resterà assai favorevole per chi voglia comprare casa facendo debito. Facile.it rileva che il Taeg medio per un mutuo a tasso fisso da 126.000 euro a 25 anni è passato dall’1,58% del gennaio 2020 all’1,24% del febbraio 2021. Potrebbero essere però le ultime rilevazioni con il segno meno. Il fisso, infatti, è tornato a crescere: il Taeg medio è salito di quasi 9 punti percentuali da marzo a febbraio 2021. Come già scritto su Repubblica però il tasso variabile segue una tendenza diversa e si avvia a tornare il più conveniente – seppur più volatile – con Facile.it che lo rileva ancora fermo ai livelli minimi: a marzo siamo all’1,03%.

Luce e gas. Anche in questo ambito siamo di fronte alla fine del “bengodi” e al ritorno a tariffe più alte, dopo un primo semestre 2020 in cui il costo dell’energia era stato davvero basso. La tendenza al rialzo si è già manifestata dall’ultimo trimestre 2020 e l’ultimo aggiornamento delle tariffe di Arera (arrivato a fine marzo parla di un +3,8% per la luce e un +3,9% per il gas, per una spesa annua di 517 euro per la luce e 966 per il gas. Sono aumenti che si applicano al mercato tutelato, ma seguono dinamiche – il costo delle materie prime – che valgono anche per chi è nel mercato libero.

Secondo i dati di Facile.it, nel primo trimestre di quest’anno una famiglia con consumo annuo di 2700 kilowattora ha speso il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la bolletta del gas è ancora leggermente più bassa oggi rispetto ai primi tre mesi del 2020: -1,7%. Per le famiglie meno agiate però il 2021 sarà l’anno in cui, finalmente, si potrà accedere al bonus energia automatico senza doverlo chiedere ogni anno al Comune.

Prestiti. Se i mutui hanno sorriso ai consumatori, molto meno lo hanno fatto i prestiti, con le finanziarie che nella bufera Covid hanno reso più rigidi i criteri per ottenere denaro e aumentato il suo costo. L’analisi di Facile.it parla di un aumento dei tassi di interesse del 6% tra gennaio e giugno 2020, dunque in piena emergenza: si è passati dal 6,25% al 6,63%. Dall’inizio dell’estate, “complici prima l’aumento di fiducia dei consumatori, poi l’arrivo dei primi vaccini e l’approvazione delle misure di stimolo volute dalla Commissione Europea” il portale di confronto tariffe ha osservato un leggero calo, fino al 6,44% del marzo 2021. Chi è in difficoltà con il pagamento delle rate a causa della pandemia può, però, accedere a una moratoria che a seconda dei casi può durare fino al settembre del 2021, grazie a un accordo tra l’associazione delle finanziarie Assofin e le associazioni dei consumatori.





