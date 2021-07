Bologna, “Bella ciao” vicino al raduno della Meloni: la polizia fa spegnere la musica

Pubblicità

Motivi di sicurezza. Per questo al chiosco di “Bazza” in piazzale Jacchia, ai Giardini Margherita è stato chiesto, da due agenti di polizia in borghese, di spegnere la musica che risuonava Bella Ciao dei Modena City Ramblers, al termine della presentazione del libro di Giorgia Meloni, lì accanto. “Mi hanno staccato la musica, dicono che non possiamo mettere la musica che vogliamo per motivi di sicurezza e perché delle signore si sono lamentate, evidentemente non erano canzoni di loro gradimento. Abbiamo messo i Modena City Ramblers perché ci piacciono, è la musica che mettiamo ogni sera e loro si sono avvicinati intimandoci di staccare, staccare immediatamente”, spiega la responsabile del locale Silvia Mattioli. “Mettete l’inno di Mameli”, suggerisce una delle presenti. Il siparietto dura una ventina di minuti, a nervi tesi, poi la musica si spegne.





