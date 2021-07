Bologna, festa in piazza Maggiore per la vittoria , il popolo di RepIdee canta l’inno d’Italia

Pubblicità

Pubblicità

Piazza Maggiore è letteralmente esplosa alla parata di super Gigio Donnarumma. Bandiere, trombe, fischietti, abbracci, urla ed echi di petardi da diverse parti delle città. Tutti a ricantare l’inno di Mameli. Finale e liberatorio, Campioni d’Europa. Vittoriosi a casa dell’Inghilterra. Solo pochi istanti prima c’erano ragazzini abbracciati tra di loro a darsi coraggio, qualcuno con la testa tra le mani, altri a coprirsi gli occhi e il silenzio assoluto ogni volta che la telecamera inquadra il dischetto.

E’ iniziata con col pubblico “colpito a freddo” dalla rete di Shaw. E come l’Italia, ci ha messo più di mezz’ora per riprendersi e carburare. La finale del Campionato europeo a Bologna è partita già intorno alle 19, quanto in tanti si sono messi in fila ai varchi d’ingresso per i controlli. Solo posti a sedere, prenotati, numerati e distanziati. Tante famiglie e moltissimi giovani che si sono dati appuntamento a piccoli gruppi. I sorrisi, i selfie tra amici con lo schermo più grande d’Europa sullo sfondo e le foto di rito col pollice in alto e la bandiera in mano. Sul palco alle 20 e 45, a portare i saluti di Repubblica delle Ide, il caporedattore di Repubblica Bologna, Giovanni Egidio e il vice direttore Dario Cresto-Dina. Le loro analisi, le ipotesi tattiche, i riti scaramantici e l’augurio che l’11 luglio 2021, possa finire come 11 luglio del 1982, data in cui l’Italia conquistò la Coppa del Mondo. Così è andata. Poi i collegamenti con gli inviati a Wembley, Enrico Currò e Maurizio Crosetti, e con Katia Serra telecronista della Rai. Il messaggio augurale di Eraldo Pecci e il collegamento con le squadre in campo e l’inno nazionale. Tutti in piedi, mano sul cuore e l’ovazione quando viene inquadrato il Presidente Sergio Mattarella.

Italia campione d’Europa: i rigori e la gioia finale

Pronti via. La partita parte in sordina, con le bandiere sulle spalle, le maglie azzurre della nazionale e i visi segnati con i pastelli tricolore. La doccia fredda alla rete inglese. Il tempo di qualche imprecazione e di nuovo le incitazioni “non mollate” perché “c’è tempo”. Gli incoraggiamenti, le urla come se lo stadio si fosse trasferito al centro di bologna. Fino al ’68, quando la piazza è letteralmente saltata per aria al gol di Bonucci davanti. Un secondo tempo al cardiopalma. L’applauso liberatorio al fischio tempi regolamentari, quasi anche il pubblico avesse bisogno di tirare il fiato. Nei supplementari un susseguirsi di alti e bassi, con già sullo sfondo l’ombra dei calci di rigore. Poi la festa, i canti, e i cori “campioni, campioni, campioni”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest