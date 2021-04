Bologna-Inter 0-1: decide Lukaku, scudetto sempre più vicino

Pubblicità

BOLOGNA – L’Inter fa un grosso passo verso lo scudetto. Approfittando dei pareggi di Milan e Juventus, i nerazzurri espugnano il Dall’Ara di Bologna per 1-0 grazie al ventesimo gol in campionato di Lukaku. I numeri parlano chiaro: grazie alla nona vittoria consecutiva la squadra di Conte vola a +8 sui cugini rossoneri con una partita da recuperare (mercoledì a San Siro contro il Sassuolo): salvo suicidi sportivi, il discorso per il titolo è pressoché chiuso.

Lukaku a caccia del record

Le formazioni risentono dei contagi del Covid: Mihajlovic non ha Skorupski, oltre allo squalificato Palacio. Conte invece recupera Handanovic tra i pali, ma non rischia de Vrij. Prima mezzora di studio: Mihajlovic conferma le parole della vigilia con un atteggiamento battagliero, dall’altra parte Hakimi non sfreccia come al solito e Young non ha il passo del Perisic visto nelle ultime settimane. Al 31′ però da un preciso cross di Bastoni, Lukaku prima si fa respingere un colpo di testa a botta sicura da Ravaglia, poi sul tap-ìn deposita comodamente in rete per il gol numero 20 in campionato. L’obiettivo del gigante belga è ora quello di superare i 25 sigilli, record personale ai tempi dell’Everton.

Fuga decisiva per lo scudetto

Nella ripresa i rossoblu fanno di tutto per ribaltare il punteggio, Sansone in particolare trova una pericolosa girata al volo su cui però Handanovic è sicuro. L’Inter avrebbe un paio di buone occasioni in contropiede, ma il piattone di Lautaro dal limite si stampa sul palo. Il risultato resta aperto fino alla fine, Mihajlovic inserisce anche Juwara (l’anno scorso esplose proprio a San Siro contro i nerazzurri) che crea diverso scompiglio, ma la retroguardia di Conte tiene bene. Unica nota stonata le ammonizioni a Brozovic e Bastoni che, diffidati, salteranno Inter-Sassuolo di mercoledì. L’ex ct azzurro però può consolarsi guardando la classifica: il 19° scudetto è sempre più vicino.

BOLOGNA-INTER 0-1 (0-0)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Tomiyasu (34′ pt De Silvestri), Danilo, Soumaoro, Dijks (35′ st Juwara), Schouten, Dominguez (24′ st Svanberg), Skov Olsen (35′ st Orsolini), Soriano, Sansone (24′ st Vignato), Barrow. (1 Da Costa, 26 Antov, 43 Faragò, 16 Poli, 18 Baldursson). All.: Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Barella (45′ st Vecino), Brozovic, Eriksen (16′ st Gagliardini), Young (26′ st Darmian), Lautaro Martinez (26′ st Sanchez), Lukaku. (27 Padelli, 97 Radu, 6 De Vrij, 12 Sensi, 22 Vidal, 99 Pinamonti). All.: Conte.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Rete: Lukaku al 31′.

Angoli: 3-2 per l’inter.

Ammoniti: Soumaoro, Ranocchia, De Silvestri, Vignato, Juwara, Brozovic, Bastoni e Gagliardini.

