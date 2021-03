Bologna, picco di contagi: 791. Zona rossa da giovedì 4 al 21

Pubblicità

BOLOGNA. Zona rossa a Bologna da 4 al 21 marzo. Dopo la riunione dei sindaci della Città Metropolitana è uscito questo orientamento, mentre è ancora in corso una riunione con la provincia di Modena che potrebbe estendere il provvedimento lungo la via Emilia. Sono possibili ancora ritocchi alla data di inizio del provvedimento, anche per uniformare il più possibile le misure nei vari territori, ma la sostanza è questa. Negozi chiusi, asili e materne chiuse, stop agli spostamenti.

Salgono ancora i contagi nell’area metropolitana di Bologna, che si avvicinano a quota 800: oggi sono 791, leggermente più di ieri (768). Dati mai visti, che potrebbero subire delle oscillazioni in vista del bollettino ufficiale, ma che rappresentano comunque la fotografia di queste ore difficilissime: il sindaco Virginio Merola ha chiesto la zona rossa per tutta la provincia alla luce dell’impatto che il contagio sta avendo in particolare sugli ospedali.

Erano 850 ieri le persone ricoverate negli ospedali bolognesi. Si lavora per mettere a disposizione mille posti letto e l’Ausl è arrivata a “precettare” tutte le cliniche private sul territorio, chiedendo loro di interrompere l’attività chirurgica non urgente (come già sta facendo la sanità pubblica) e mettersi a disposizione per accogliere i pazienti Covid. L’ultimo weekend, in particolare, è stato durissimo: 209 ricoveri in 72 ore, un’ondata che ha cancellato ogni previsione e ha costretto a rivedere i piani.

Alle 14.30 si sono riuniti i sindaci dell’area metropolitana, convocati dal primo cittadino del capoluogo e sindaco metropolitano Virginio Merola, per parlare della zona rossa in provincia di Bologna. La situazione del capoluogo è critica ma anche i paesi della provincia faticano a gestire la situazione. “Siamo ormai una provincia da zona rossa e bisogna prendere i provvedimenti adeguati – dice Maurizio Mazzanti di Budrio – fino ad ora si è scelta la strada della ponderazione tra ciò che deve essere chiuso e ciò che può rimanere aperto. L’equilibrio tra salute ed economia però non sta reggendo, occorrerà pensare a un modello diverso che, come ripeto da tempo, deve tenere conto delle possibilità e delle risorse che possiamo mettere a disposizione”.

E mentre si attende l’ordinanza regionale che porterà Bologna in zona rossa, anche per Modena e Reggio Emilia si studiano nuove restrizioni. Per Reggio Emilia si pensa alla zona arancione scuro, con le scuole chiuse, come anticipato dal sindaco Luca Vecchi che ha detto in consiglio comunale: “Per quanto mi riguarda, non può più essere considerato un tabù il fatto che si possano prendere provvedimenti temporanei di chiusura deli istituti scolastici”.

Per Modena c’è anche il rischio di passare in rosso da venerdì. La situazione dei contagi è leggermente migliore rispetto a Bologna (ieri nella città della Ghirlandina 533 nuovi contagi), ma di fatto le due città messe insieme hanno il maggior numero di letti d’ospedale della regione, se si saturano le strutture rischia di andare in affanno tutto il sistema regionale.

In questa nuova cartina dell’Emilia-Romagna, dunque, rimarrebbero in arancione “chiaro” solo le province di Parma, Piacenza, Ferrara e Forlì. Il resto della regione si colloca tra l’arancione scuro e il rosso.

Forlì: scuole superiori in Dad da giovedì

Forlì, pur essendo stata risparmiata per il momento dalle restrizioni da ‘arancione scuro’ che riguardano la Romagna, decide di sospendere la didattica in presenza delle scuole superiori, tranne per le quinte (che proseguono in presenza al 50%), per i laboratori e per alunne e alunni con disabilità. Il provvedimento, adottato dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Galeata, scatta giovedì 4 e durerà fino al 14 marzo. Primarie e scuole medie restano per ora in presenza. Il distretto forlivese nella settimana 22-28 febbraio ha registrato un’incidenza di 295 casi di coronavirus per 100mila abitanti.





