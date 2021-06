Bologna: quanto costa oggi comprare o affittare casa zona per zona. Dove conviene investire

Il mercato immobiliare si è soltanto preso una pausa, ma è pronto a ripartire. Anzi, in molti casi non si è mai fermato. A più di un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19 il settore è pronto per un bilancio, che per tutti gli attori coinvolti sembra essere positivo. Il tempo di vendita a Bologna è tra i più veloci d’Italia, lo stop alle compravendite è durato solo lo spazio dei mesi di blocco delle attività e si stanno facendo strada alcune tendenze interessanti, favorite dal lockdown: grazie ai tassi bassi garantiti dalle banche si cercano case più grandi, anche nei primi comuni della cintura, per avere un giardino o una stanza in più a…