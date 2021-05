Bologna, “ruba” un quadro al museo con la motosega. Seguendo le istruzioni dell’artista

Pubblicità

Pubblicità

Si è presentato al Mambo con una motosega elettrica, ha tagliato un pezzo di muro in cartongesso e ha prelevato un importante disegno di Aldo Giannotti, parte della mostra “Safe & Sound”. Non è l’ennesimo abile ladro d’arte ma una persona che ha avuto il coraggio di mettere in atto una strabiliante operazione di arte contemporanea: pensata, auspicata e sollecitata dallo stesso Giannotti, e avvenuta domenica scorsa nel museo di via Don Minzoni. L’artista genovese, infatti, accanto al disegno raffigurante una motosega posto su una parete, aveva scritto – come istruzione e chiave di lettura dell’opera – “Questo disegno può essere prelevato gratuitamente da un collezionista che si presenta con una motosega e taglia un pezzo di muro”.

Detto, fatto. Il collezionista si è presentato. Non si sa chi sia, forse si tratta di un artista, ma c’era il coinvolgimento di Davide Gavioli, professionista esperto di gestione comunicazione social che si è occupato, tra le altre cose, della comunicazione dei canali social di Arte Fiera, e della promozione della Card Musei del Comune di Bologna.

“Ovviamente, ce lo aspettavamo – spiega Lorenzo Balbi – e avevamo dato indicazioni al personale di far entrare chi si fosse presentato al museo con una motosega. Non c’era niente di programmato ma tutto era pronto, in attesa che avvenisse questa che è una vera e propria performance. I nostri operatori si sono attivati perché avvenisse in sicurezza, facendo allontanare il pubblico che comunque ha assistito all’evento. Io non c’ero e quando sono arrivato al museo, l’opera non c’era già più”.

Alla fine il collezionista ha prelevato il suo pezzo di muro, con relativo oggetto del desiderio. D’altra parte l’intera mostra bolognese di Aldo Giannotti è nata proprio per sollecitare azioni che normalmente non sono autorizzate all’interno di un museo per ragioni di sicurezza, sovvertendo tutti i parametri che si mettono in atto come filtro per la fruizione di un’opera d’arte.

Una ricerca spasmodica di sicurezza che è stata ampliata da questa pandemia che ha costretto i gestori delle sale espositive ad adottare ulteriori dispositivi anti-Covid, per poter offrire al pubblico una visita in “tutta tranquillità”. Ma passeggiando tra le opere di Giannotti al Mambo viene da chiedersi “cosa ci perdiamo pur di mantenere la sicurezza?”.

Al contrario, paradossalmente e provocatoriamente, avendo il coraggio di entrare al Mambo con un attrezzo “pericoloso” come una motosega, ci si poteva guadagnare un’opera d’arte contemporanea, in bellezza e gratuitamente.

“Adesso stiamo studiando cosa mettere al posto del muro – aggiunge Lorenzo Balbi –. L’idea è di restituire quanto è avvenuto. Ci sono foto e video che potremmo collocare là dove adesso c’è un buco. Oppure potremmo mettere un cartellino, come quelli che si trovano nei musei per spiegare che il dipinto è assente perché è stato dato in prestito o è in restauro, spiegando invece la performance che è avvenuta”. Bisognerà recarsi al Mambo, quindi, per scoprire la nuova provocazione di Aldo Giannotti. La mostra si visita fino al 5 settembre.





Go to Source

Tweet Share Pinterest