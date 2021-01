Bonafede a sorpresa all’inaugurazione dell’anno giudiziario di Catanzaro ma tace su prescrizione e riforma del processo

Pubblicità

In pochi si aspettavano che presenziasse. Con il destino del Conte ter ancora tutto da scrivere e il suo ministero al centro delle trattative per mettere insieme la maggioranza solida che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto, i più scommettevano sul forfait. Questa mattina invece il ministro della Giustizia – dopo le dimissioni del premier Conte, in carica solo per “gli affari correnti” – si è presentato puntuale alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario di Catanzaro, celebrata per la prima volta nella nuova aula bunker di Lamezia Terme.

Uno dei pochi risultati unanimemente e trasversalmente riconosciuti a Bonafede, che su quell’aula realizzata in tempi record per evitare che il maxiprocesso Rinascita-Scott “emigrasse” altrove per mancanza di spazi adeguati ci ha messo la firma. Per il resto, tutti o quasi sembrano avere più di qualcosa da rimproverare al ministro della Giustizia, che ha firmato una riforma della prescrizione che non piace a nessuno o quasi, a cui tanti dei suoi – e neanche in gran segreto – rimproverano i pasticci sulle scarcerazioni dei detenuti di mafia durante il primo lockdown e la poca chiarezza nelle nomine al Dap e di cui Renzi pare aver chiesto la testa come condizione per appoggiare un eventuale Conte ter.

Temi caldi, che a Catanzaro il ministro prova ad evitare accuratamente, promettendo di “astenersi da qualsiasi considerazione di indirizzo politico” per “doveroso rispetto dei rapporti istituzionali” e di attenersi “all’esposizione generale dell’attività portata avanti dal Ministero nel 2020”. Ma nell’elenco – asciutto – dei disegni di legge approvati nel 2020 in Consiglio dei ministri e attualmente all’esame del Parlamento e delle norme già licenziate non può fare a meno di citare proprio quelle riforme del processo penale e dell’ordinamento giudiziario e la legge sulle intercettazioni che per almeno metà dell’arco politico sono “capi di imputazione” contro di lui.

Tace invece sulle scarcerazioni di boss e sulle rivolte in carcere del primo lockdown, limitandosi a ricordare la “significativa diminuzione della popolazione detenuta, che risulta oggi essere pari a 52.305 detenuti fisicamente presenti negli istituti”. Per il resto sono elogi ai tanti che “con spirito di sacrificio, competenza e abnegazione, hanno permesso che la giustizia non si fermasse nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà”. In particolare, sottolinea, nella prima parte della pandemia “quando avete sfidato la minaccia invisibile e insidiosa del contagio per recarvi negli uffici giudiziari e prestare la vostra opera al servizio dello Stato, anche in una terra difficile come questa in cui, a fronte delle numerose difficoltà e incombenze derivanti dall’ordinario contenzioso, la giustizia è altresì impegnata nella lotta quotidiana alla ‘ndrangheta” A magistrati, giudici e personale degli uffici si rivolge per sottolineare che “nel vostro lavoro si è misurata la resilienza del nostro stato di diritto”. Ma al settore, rivendica, è stata data attenzione, con un aumento dell’organico dei magistrati di 422 unità, di cui 14 destinati a Catanzaro.

Per il futuro assicura, altro verrà. Nell’attuale bozza del Recovery Plan ci sono 2,3 miliardi di euro per assunzioni fra cancellieri, personale amministrativo e magistrati, più 470 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria. All’esame del Csm poi, ricorda, c’è una proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali, “un contingente di 176 magistrati chiamato a far fronte alle specifiche criticità di rendimento di ciascun distretto”. Ma di certo non è nelle condizioni di assicurare di essere lui quello in futuro chiamato a vigilare che tutto vada in porto. “Nella consapevolezza di quanto sia importante che, anche attraverso il buon funzionamento di una giustizia rinnovata e più celere, lo Stato faccia sentire la sua presenza al fianco dei cittadini calabresi – conclude – esprimo il mio augurio di buon lavoro e di buon anno giudiziario”.

In silenzio, Bonafede ascolta l’allarme del presidente della Corte d’Appello, Domenico Introcaso che sottolinea l’enorme opportunità che la pandemia si sta rivelando per le mafie. “Le associazioni criminali dispongono di enormi disponibilità economiche provenienti da illecito: droga, traffici da “legalizzare” attraverso investimenti in attività imprenditoriali “sane” ed in crisi in modo da conseguire un doppio effetto: “ripulire” il denaro ed inserirsi in un troncone di attività apparentemente sano, ma inevitabilmente corrotto e definitivamente indirizzato al crimine. In tal modo, e per paradosso, si esercita un’attività apparentemente legittima e di mantenimento di imprese altrimenti destinate all’espulsione dal mercato, ma corruttiva del sistema”.

Ma il ministro incassa soprattutto l’attacco a testa bassa degli avvocati del distretto che gli rinfacciano di non aver messo piede a Catanzaro quando il presidente della Corte d’appello è stato arrestato e il distretto terremotato da procedimenti penali e disciplinari a carico di altre toghe, mentre “oggi prendiamo atto della partecipazione del ministro della Giustizia di un governo dimissionario” dice il rappresentante dei legali, Antonello Talerico. Un attacco arriva anche sulla relazione annuale sull’amministrazione della Giustizia “che non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare nelle sedi istituzionali per le ben note vicende politiche” e per Talerico “esalta il solito populismo giudiziario, che negli ultimi anni ha prodotto nuove ipotesi di reato inutili, proposte di riforma solo sugli effetti (ex multis, ricordiamo la riforma sulla prescrizione che avrebbe aumentato la durata dei processi senza alcun beneficio per il cittadino) e non sulle cause (insufficienza di risorse organiche e finanziarie) dell’inefficienza ed inefficacia della Giustizia e, con l’adozione di provvedimenti disorganici sintomatici spesso di una totale ignoranza dei più elementari principi di diritto sostanziale e processuale”.

Parole pesantissime che risuonano nella gigantesca aula bunker di Lamezia Terme, dove autorità civili, fra cui il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, religiose e forze dell’ordine siedono sparpagliate e distanziate tra le centinaia di file di banchi, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Tra loro non si vede però il presidente facente funzioni di Regione Calabria, il leghista Nino Spirlì, capo della maggioranza che nel corso degli ultimi dodici mesi ha perso un consigliere regionale, il presidente del consiglio e un assessore, tutti finiti in manette per reati aggravati da accuse di mafia. Ha preferito – informa con un video sul suo profilo facebook – dirigersi a Rota Greca, paesino del cosentino quattro giorni fa investito da un’ondata straordinari di maltempo, delegando l’onere di assistere alla cerimonia all’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo e Turismo, Fausto Orsomarso. Ma per più di uno l’assenza del presidente facente funzioni, è stata “significativa”. Se non uno sgarbo.





