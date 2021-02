Borrelli a fine mandato, il governo cerca un’altra guida per la Protezione civile

Pubblicità

ROMA – Il Consiglio dei ministri di oggi si è chiuso senza affrontare la questione Protezione civile e, a ricasco, del suo discusso capo Angelo Borrelli. Il mandato del Capo dipartimento è in scadenza nel mese di marzo e Mario Draghi è intenzionato a rivedere l’assetto di un settore centrale nella battaglia pandemica: nel discorso d’insediamento, lo speech di “58 minuti” alla Camera, il presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza della Protezione nella temperie epidemiologica.

L’arrivo alla presidenza del Consiglio, come sottosegretario con delega ai Servizi, di Franco Gabrielli, capo della polizia italiana e, per quattro anni, della Protezione civile post-Bertolaso (e post-Berlusconi), ha accelerato le intenzioni di governo. Gabrielli crede in un Dipartimento centrale alla vita civile del Paese e ha chiaro come serva un forte raccordo tra la stessa Protezione, il Comitato tecnico scientifico – dove sono inseriti altri due uomini di cultura emergenziale, come Agostino Miozzo e Fabio Ciciliano – e la struttura che cura gli appalti e gli acquisti pubblici, oggi insediata nell’Invitalia di Domenico Arcuri, altro civil servant in discussione con il cambio di governo.

E’ stato lo stesso Borrelli, il 5 febbraio 2020, a insediare con decreto il Cts e a diventarne in qualche modo l’immagine pubblica grazie ai pomeriggi quotidiani del bollettino dei contagi, un impegno che ha causato una crisi d’immagine – l’ennesima – a una struttura abituata a un intervento attivo e spesso silenzioso.

In quella fase il Dipartimento di Protezione civile, come abbiamo raccontato nel longform “L’Ora zero”, pativa da una parte la sovraesposizione, dall’altra l’attribuzione di una serie di compiti in realtà più affini al ministero della Sanità e, ancora, gli incarichi per gli acquisti di mascherine che, di fronte a un’assenza di produzione nazionale e a un mercato mondiale durissimo, erano diventati un irrisolto assillo quotidiano.

Borrelli: “I numeri sono altri. L’epidemia va più veloce della nostra burocrazia” Corrado Zunino 23 Marzo 2020

Il Governo Conte manlevò Borrelli, che pure ha una formazione economico-contabile, da quest’ultimo compito chiamando Domenico Arcuri e affidandogli il ruolo di commissario per il reperimento dei dispositivi di protezione e medici necessari al momento. Arcuri, insediato nell’edificio cuore della Protezione civile, in Via Vitorchiano, fu sempre malsopportato dalla stuttura del Dipartimento. Borrelli, che sarebbe stato colpito dal Covid nella prima ondata, via via ha accettato un’uscita di scena della Protezione civile dalla battaglia contro il coronavirus, ritirata diventata chiara a partire dall’estate scorsa.

E’ stato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, cresciuto nella Protezione bertolasiana, un forte curriculum sulle emergenze internazionali, a segnalare più volte il bisogno della presenza del Dipartimento per ragioni logistiche, di pronto intervento. Borrelli, senza alcun mandato di governo, ha preferito mantenere attiva la struttura a livello regionale aiutando le amministrazioni locali che chiedevano un appoggio, ma oggi serve un nuovo protagonismo che molti non pensano l’attuale capo possa offrire.





