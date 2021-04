Borse di oggi, 5 aprile 2021. Mercati positivi dopo la crescita del lavoro Usa. La sterlina si rafforza sui piani per la riapertura del Regno Unito

MILANO – I listini globali, in assenza di riferimenti in Europa, sono orientati al rialzo dopo i dati di venerdì scorso del lavoro americano, migliori delle aspettative. I future su Wall Street sono in positivo dopo i guadagni che si sono registrati in Asia.

Anche sul mercato obbligazionario si è arrestato il flusso di vendite che si era registrato nelle ultime sedute e il rendimento dei Treasury si è assestato, comunque ai massimi da oltre un anno, poco sopra l’1,7%. Il piano Biden da oltre 2.000 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture Usa e i dati macro avevano messo le ali in particolare allo S&P 500, che ha terminato per la prima volta le contrattazioni sopra i 4.000 punti.

Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,79% a 30.089 punti.

Scivolano i prezzi del petrolio azzerando così i forti guadagni registrati nella sessione precedente, pagando il disegno dell’OPEC+ di allentare gradualmente i tagli alla produzione tra maggio e luglio, anche sotto la spinta dell’amministrazione di Washington che spinge per mantenere condizioni favorevoli per i consumatori e l’industria. I futures sul greggio Brent con consegna a giugno sono scesi di 96 centesimi, o 1,5%, e si posizionano a 63,90 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate degli Stati Uniti con consegna a maggio passa di mano a 60,56 dollari al barile, in calo di 89 centesimi, ossia dell’1,5%.

Sul fronte valutario, come registra Bloomberg la sterlina si sta apprezzando ai massimi da due settimane contro il dollaro con la spinta del premier Boris Johnson per le riaperture dell’economia a seguito della buona campagna vaccinale.