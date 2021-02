Borse europee miste, migliora la stima del Pil tedesco. Asia in forte calo: Tokyo chiude a -1,61%

MILANO – Ore 9.30. Le Borse europee ripartono contrastate condizionate ancora della seduta di ieri di Wall Street, che ha ridotto le perdite sul finale dopo l’intervento del numero uno della Fed Jerome Powell al Senato Usa. Il presidente della Banca Centrale americana ha sottolineato che la strada per uscire dalla crisi è ancora lunga ma allo stesso tempo ha ribadito che la Fed continuerà ad assicurare il proprio sostegno. Sullo sfondo continua a preoccupare gli investitori la crescita dei rendimenti dei titoli di stato, ai massimi da un anno, ma Powell ha rassicurato spiegando che riflettono la fiducia nella ripresa economica.

In generale però i listini mondiali accusano il colpo. In Asia i principali indici si avviano alla chiusura in calo, con Tokyo che archivia gli scambi a -1,61%. Milano sale dello 0,19%, Londra perde lo 0,39%, Francoforte sale dello 0,19% e Parigi dello 0,08%.

A incidere sulla preoccupazione degli investitori in Europa è anche il nuovo pesante taglio operato da Astrazeneca alle forniture di vaccini in Europa. Come anticipato ieri da Reuters e confermato in parte dalla Ue, il colosso anglosvedese ha in programma di dimezzare le consegne previste nel secondo trimestre. Dal Vecchio Continente arrivano però anche indicazioni confortanti. Il Pil tedesco nel quarto trimestre è cresciuto di più delle stime iniziali: registrando un +0,3% rispetto al +0,1% della stima preliminare. Una correzione che riduce anche la caduta del Pil su base tendenziale, cioè rispetto al quarto trimestre 2019, ora a -3,9%.

Tra le valute, l’euro apre stabile sopra quota 1,21 dollari e viene scambiata a 1,2152 dollari e 128,20 yen. La sterlina britannica resta sopra 1,41 dollari, a1,4181, sulla speranza che il Regno Unito possa allentare i lockdown prima del previsto per la massiccia campagna di vaccinazione in corso.

Superata l’emergenza climatica negli Usa, rallenta il prezzo del petrolio. Il greggio Wti cede lo 0,47% a 61,38 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord è stabile a 63,38 dollari.