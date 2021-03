Borse positive dopo la debolezza di Wall Street. Btp Green, domanda per 76 miliardi

Pubblicità

MILANO – Ore 13:15. Le Borse europee e i future su Wall Street sono in rialzo dopo che, ieri sera, la Borsa americana ha terminato debole gli scambi. La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo grazie all’ottimismo sull’ampliamento della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti e a livello globale, e alle misure di stimolo dei governi per far ripartire l’economia. Il Nikkei è avanzato dello 0,51% a quota 29.559,10, con un guadagno di 150 punti. I mercati sembrano dunque metter tra parentesi le preoccupazioni circa le valutazioni troppo elevate, che sono esplose quando le prospettive di inflazione hanno fatto alzare i rendimenti dei titoli di Stato. Movimenti che sono rientrati nelle ultime sedute, ma il tema dei prossimi andamenti dei tassi resta il più importante sul tavolo, sia per gli operatori quanto per le banche centrali. Non a caso, dalla Fed si è fatto notare che una eccessiva volatilità potrebbe condurre a un prolungamento negli stimoli dell’istituzione centrale americana.

In Europa Milano sale così dello 0,6% con Stellantis in evidenza dopo i conti del 2020, Londra cresce dello 0,9%, Francoforte dell’1% e Parigi dello 0,7%.

Sul fronte dei titoli di Stato, l’Italia ha chiuso oggi la prima emissione di Btp Green. Il Tesoro ha dato mandato alle banche per il sindacato e fissato la scadenza al 2045. A fine mattinata sono stati chiusi i libri con ordini superiori alla soglia di 76 miliardi. Gli analisti di Unicredit si attendono un rendimento all’1,46%, sulla base dei Btp sul mercato con durate comparabili, mentre per la taglia dell’emissione essendo una prima si indica una forbice tra 5 e 8 miliardi. Intanto lo spread tra Btp e Bund si stabilizza a 102 punti e il rendimento del decennale italiano è in leggera crescita allo 0,7%.

Tra le valute, l’euro si rafforza passando di mano a 1,2093 dollari. Il prezzo del Bitcoin si impenna e torna a salire attestandosi a 51.600 dollari, in rialzo di quasi il 6%. Dopo essere salita del 60% da inizio anno e del 460% negli ultimi 12 mesi, la criptovaluta ha recentemente perso oltre 10.000 dollari in una settimana, scendendo precipitosamente sotto i 50.000 dollari, fin quasi a circa 41.000 dollari. A ridare slancio alle sue quotazioni ci hanno pensato gli analisti di Citigroup che, in un report dal titolo “Bitcoin al punto di svolta”, hanno scritto che il Bitcoin è in un “momento cruciale” e potrebbe un giorno “diventare la valuta di scelta per gli scambi internazionali”, visto il sostegno di società come Tesla e PayPal e il fatto che le banche centrali stanno valutando la possibilità di emettere proprie valute digitali.

I prezzi del petrolio sono in cauto rialzo. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano dello 0,2% a 59,86 dollari e quelli sul Brent dello 0,3% a 62,91 dollari. A trainare il rialzo è l’atteso aumento delle domanda Usa per i progressi compiuti nell’introduzione dei vaccini, mentre l’incertezza su quanta offerta OPEC+ verrà ripristinata sul mercato nella riunione di domani limita i guadagni.

L’indice Pmi dei servizi della Cina, pubblicato da Caixin, scende a febbraio ai minimi da 10 anni, attestandosi a 51,5 punti, dai 52 punti di gennaio e dai 56,3 punti di novembre. L’indice resta comunque sopra quota 50 che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione dell’economia. A febbraio a rallentare sono stati in particolare i servizi legato all’export, colpiti dalla pandemia e dai lockdown ripartiti in varie parti del mondo per far fronte alle varianti. L’indice composito, che affrega servizi e settore manifatturiero cala a febbario a 51,7 punti dai 52,2 punti di gennaio.

Il pmi servizi italiano invece sale a febbraio a 48,8 punti dai 44.7 di dicembre, meglio delle attese che prevedevano 46 punti, pur restando però sotto quota 50 che rappresenta la soglia di separazione tra espansione e contrazione del ciclo.





