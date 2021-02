Borse, tonfo di Tokyo sulla scia di Wall Street e dell’andamento dei titoli sovrani

Tonfo per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei chiude in picchiata – 3,99% a 28.966 punti – sulla scia del rosso di ieri a Wall Street e dei cali delle altre asiatiche. A spaventare i mercati è l’impennata dei rendimenti dei Treausury Usa. Il tasso sui decennali a statunitensi è tornato all’1,486% dal top da un anno dell’1,6% toccato ieri, ma le Borse continuano a tremare. Alla luce dei rendimenti dei bond a 10 anni, gli investitori temono che la ripresa dell’inflazione spinga la Federal Reserve a mettere da parte le politiche di liquidità e ad alzare i tassi di interesse, nonostante il numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell, martedì abbia assicurato che non accadrà.

I movimenti delle obbligazioni hanno spaventato le azioni e premiato il dollaro Usa come rifugio sicuro. L’euro passa di mano a 1,2154 dollari e 129 yen e il dollaro schizza al top da sei mesi rispetto alla moneta giapponese: 106,18. La sterlina scende a 1,3930 sul dollaro.